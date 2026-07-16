페퍼톤스, 8월 클럽 투어 앙코르 추가 개최…전석 매진 열기 잇는다

밴드 페퍼톤스(PEPPERTONES)가 클럽 투어 열기에 힘입어 앙코르 공연 추가 개최를 확정했다.

16일 소속사 안테나에 따르면 페퍼톤스는 오는 8월 8~9일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 '2026 PEPPERTONES CLUB TOUR ENCORE - 서울'을 연다.

지난 11~12일 서울에서 클럽 투어 '2026 PEPPERTONES CLUB TOUR'를 연 페퍼톤스는 팬들의 성원에 힘입어 앙코르 공연 추가 개최하기로 했다. 앞선 서울 공연 2회차를 전석 매진시켰던 만큼 이번 앙코르 공연 역시 치열한 티켓팅이 예상된다.

앙코르 공연에 앞서 오는 18~19일 부산, 7월 25일 전주, 7월 26일 광주, 8월 1일 대전에서 클럽 투어를 연다. 특유의 청량하면서도 경쾌한 밴드 사운드는 물론 노련한 무대 매너로 팬들과 밀접히 호흡할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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