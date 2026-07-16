길고 길었던 공백 끝…삼성, 김상식 신임 감독 선임

사진=삼성 썬더스 제공

프로농구 삼성이 드디어 감독을 찾았다. 16일 김상식 감독을 선임했다고 공식 발표했다.

김상식 감독은 오랜 현역 선수 생활과 지도자 경력을 통해 쌓아온 풍부한 농구 철학과 탁월한 전술 운용 능력을 갖춘 인물로, 구단 내외부에서 높은 신뢰를 받아온 지도자다.

김상식 감독은 1968년생으로 양정고등학교와 고려대학교를 졸업한 뒤 1991년 기업은행에 입단하며 선수 생활을 시작했다. 선수 시절 탁월한 3점슛과 기동력으로 '이동 미사일'이라는 별명을 얻었다.

선수 은퇴 후에는 안양 SBS-KT&G 수석코치, 대구 오리온스 수석코치·감독, 서울 삼성 썬더스 수석코치를 역임하며 지도자로서의 경력을 탄탄히 다졌다. 2018년부터 2021년까지는 대한민국 남자 농구 국가대표팀 감독을 맡아 대표팀을 이끌었다. 2022년에는 안양 KGC 인삼공사 제10대 감독으로 복귀해, 부임 첫 시즌 정규리그와 챔피언결정전을 모두 제패하는 통합우승을 달성하며 지도력과 성과를 다시 한번 입증했다.

삼성 썬더스 구단 측은 "이번 김상식 감독 선임은 팀의 체계적인 재건과 경쟁력 강화를 위한 중요한 결정"이라며 "감독의 리더십 아래 선수단이 하나로 뭉쳐 팬 여러분의 기대에 부응하는 결과를 만들어내겠다"고 밝혔다.

김상식 신임 감독은 "삼성 썬더스의 감독으로 선임돼 큰 영광으로 생각한다"며 "선수 개개인의 역량을 최대한 끌어내고, 공격적이고 빠른 농구를 통해 팬 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

구단은 김상식 감독의 지휘 아래 2026-27 KBL 시즌을 준비하며, 새로운 도약의 발판을 마련할 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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