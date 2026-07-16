하이파킹, 전국 주차장 태양광 발전사업 추진…친환경 에너지 인프라 확대

휴맥스모빌리티의 주차 인프라·운영 자회사 하이파킹이 태양광 개발 전문기업 에너비스코리아이엔지, 신재생에너지 전문기업 SDN과 전국 주차장 태양광 발전사업 공동 개발·운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 공항, 대형 쇼핑몰, 산업단지, 물류센터, 아파트, 공공기관, 상업시설 등 전국 주차장의 유휴 공간에 태양광 발전시설을 구축하는 것이 핵심이다. 전기차 충전 인프라와 에너지저장장치(ESS)를 연계해 주차장을 에너지 생산과 관리 기능을 갖춘 모빌리티 인프라로 전환한다는 구상이다.

하이파킹은 이번 사업에서 주차 인프라 운영과 시스템 구축을 담당한다. 회사는 대형 오피스와 쇼핑몰, 병원 등을 중심으로 25년간 주차장을 운영해 왔으며, 자체 개발한 통합 주차운영 플랫폼 ‘MHP’와 AI 기반 주차관제 시스템 ‘Ai-PAS’를 활용해 전국 주차장을 실시간 관리하고 있다.

에너비스코리아이엔지는 발전사업 인허가와 사업성 검토, EPC(설계·조달·시공)를 총괄한다. SDN은 태양광 모듈과 인버터 공급, 발전소 운영·유지관리(O&M), 금융 연계 등을 맡는다.

3사는 우선 공공·민간 주차장을 대상으로 사업 타당성을 검토하고 시범사업을 추진한 뒤 단계적으로 사업 대상을 확대할 계획이다. 하이파킹은 전국 주차장 네트워크를 기반으로 주차와 전기차 충전, 신재생에너지 서비스를 결합한 통합 모빌리티 인프라 사업자로 사업 영역을 넓힌다는 방침이다.

박준규 하이파킹 대표는 “주차장은 차량 보관 공간을 넘어 에너지 생산과 전기차 충전, 스마트 서비스를 제공하는 핵심 모빌리티 인프라로 진화하고 있다”며 “주차 인프라 운영 경험과 기술력을 바탕으로 주차장 기반 친환경 에너지 사업 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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