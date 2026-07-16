황치열, 8월 타이베이서 단독 콘서트 개최…'한류 발라더' 위엄

데뷔 첫 여름 앨범으로 성과를 거둔 가수 황치열이 대만 타이베이를 찾아 현지 팬심을 뒤흔든다.

황치열은 오는 8월 22~23일 타이베이에서 단독 콘서트 '2026 황치열 [Our Summer] CONCERT IN TAIPEI'를 개최한다.

황치열이 서울에 이어 타이베이에서 여는 단독 콘서트로, 약 1년 3개월 만에 현지 팬들과 다시 만나는 자리다. 그간 변함없는 사랑을 보내준 팬들의 성원에 보답하고자 이번 공연에서만 만날 수 있는 특별한 무대를 준비 중인 것으로 알려졌다. 현지에서 대면 팬사인회도 진행 예정이다.

황치열은 지난달 데뷔 첫 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'를 발매했다. 사랑과 설렘, 이별과 그리움 등 여름 한가운데서 피고 지는 감정을 특유의 섬세한 표현력으로 담아냈다. 타이틀곡 '우리, 여름 (Our Summer)'은 국내 주요 음원 사이트 벅스 실시간 차트 1위에 오르는 등 인기를 끌었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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