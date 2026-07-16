‘음주운전 3번’ 상해기, 자숙 끝 돌아왔다…확 달라진 비주얼

사진 = 상해기 SNS 계정

음주운전 논란으로 자숙했던 먹방 유튜버 상해기가 달라진 모습의 근황을 공개했다.

상해기는 16일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 차량 안에 있는 상해기의 모습이 담겼다. 과거 대식가 이미지로 알려졌던 그는 이전보다 다소 야윈 듯한 얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 한층 또렷해진 이목구비와 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 시선을 사로잡았다.

앞서 상해기는 지난해 9월 21일 오전 음주 상태로 운전하다 적발됐으나, 경찰의 음주 측정 요구를 거부하고 도주한 혐의로 현행범 체포됐다. 이후 과거 음주운전 적발 이력까지 알려지며 비판을 받았다.

논란 이후 침묵을 이어가던 상해기는 지난 5월 자신의 유튜브 채널을 통해 사과했다. 그는 :조금 늦었지만 제가 저지른, 돌이킬 수 없는 잘못에 대해 고개 숙여 사죄드리고자 카메라 앞에 섰다”며 “저는 지난해 9월 음주운전을 했다. 2020년, 2021년에 이어 세 번째 (음주운전) 적발이었다”고 밝혔다.

이어 “거리가 짧고 술이 깬 것 같다는 안일한 생각으로 운전대를 잡았다”며 “얼마나 위험하고 무책임한 행동이었는지 깊이 반성하고 있다. 비판과 실망 역시 당연하다고 생각한다. 변명하지 않겠다”고 전했다.

한편 상해기는 2018년 아프리카TV BJ로 활동을 시작한 뒤 2019년 유튜브로 영역을 넓혔다. 약 158만 명의 구독자를 보유한 그는 자숙 기간을 거친 뒤 지난달 활동을 재개했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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