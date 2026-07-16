‘27일 컴백’ 누에라, 신보 ‘.exe’ 하라메 오픈…미니홈피 등 레트로 감성

오는 27일 컴백하는 그룹 누에라(NouerA)의 새 앨범을 엿볼 수 있는 영상이 공개됐다.

누에라는 지난 15일 공식 SNS에 미니 4집 '.exe'의 하이라이트 메들리 영상을 업로드했다.

영상은 청량한 분위기 아래 미니홈피, 지뢰 찾기 게임, 온라인 아바타 등 레트로 감성을 느낄 수 있는 디자인으로 꾸며졌다.

앨범과 동명의 타이틀곡 '.exe'를 포함해 'LOCKED IN'(락트인), 'W.T.F(un)'(왓더펀), 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러) 등 누에라의 다채로운 음악적 색깔을 엿볼 수 있는 곡들의 멜로디가 담겼다.

누아엔터테인먼트에 따르면 '.exe'는 좋아하는 사람에게 진심을 전하기 위해 직진하는 누에라의 고백 작전을 담는다. 타이틀곡 '.exe'는 사랑하는 사람에게 닿으려고 차원의 경계를 뛰어넘어 질주하는 누에라만의 역동적이고 유쾌한 무드를 그려냈다. 영상 속 누에라는 미니홈피 방명록을 통해 '나타날게 너의 차원에 그럼 날 꼭 알아보길 바래'라는 가사를 남겨 호기심을 자극했다.

누에라는 오는 27일 '.exe'를 발매한다. 지난 3월 미니 3집 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크) 이후 약 4개월 만에 초고속 컴백이다. 다양한 티징 콘텐츠가 베일을 벗고 있는 가운데 누에라는 앞으로도 뮤직비디오 티저 등을 통해 컴백 열기를 끌어올린다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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