365mc·대웅제약·분당서울대병원, 지방분해주사 적응증 확대 공동연구

지방흡입 특화 의료기관 365mc가 대웅제약, 분당서울대병원과 함께 데옥시콜산(DCA) 성분 지방분해주사 ‘브이올렛’의 신규 적응증 개발에 나선다. 기존 턱밑 지방에 한정된 적용 범위를 겨드랑이 앞지방을 비롯해 복부·팔·허벅지 등으로 확대하기 위한 임상 근거를 마련한다는 계획이다.

365mc는 지난 15일 서울 삼성동 대웅제약 본사에서 대웅제약, 분당서울대병원과 ‘국산 1호 DCA 브이올렛 신규 적응증 공동연구를 위한 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다. 협약식에는 김남철 365mc 대표이사, 윤준수 대웅제약 나보타사업본부장, 허창훈 분당서울대병원 교수가 참석했다.

이번 협약은 체중 감량 이후에도 남기 쉬운 특정 부위의 국소 지방을 관리하려는 수요가 증가하는 가운데, DCA 주사제의 활용 가능성을 다양한 신체 부위에서 검증하기 위해 마련됐다.

세 기관은 겨드랑이 앞부분에 축적된 지방을 시작으로 복부와 팔, 허벅지 등 국소 지방 부위에 대한 브이올렛의 효과와 안전성을 연구할 예정이다.

허창훈 교수 연구팀은 지난해 10월 브이올렛의 겨드랑이 앞지방 감소 효과를 평가하는 연구자 주도 임상시험에 대해 식품의약품안전처로부터 임상시험계획 승인을 받았다. 지난 4월에는 기관생명윤리위원회 승인을 받아 연구 착수를 위한 절차를 마쳤다.

365mc는 그동안 축적한 브이올렛 시술 경험과 임상 데이터를 바탕으로 겨드랑이 앞지방 평가 지표 개발과 임상 근거 마련에 참여한다.

브이올렛은 대웅제약이 2021년 출시한 DCA 성분 주사제로, 현재 국내에서는 성인의 중등증 이상 턱밑 지방 개선을 적응증으로 허가받았다. 대웅제약에 따르면 한국인을 대상으로 진행한 임상 3상과 시판 후 조사를 통해 효과와 안전성을 평가받았다.

DCA는 지방세포막을 파괴해 지방세포 수를 줄이는 성분이다. 다만 현재 허가 범위가 턱밑 지방으로 제한돼 있어 다른 신체 부위에 사용하기 위해서는 부위별 효과와 안전성에 대한 추가적인 임상 근거가 필요하다.

365mc는 지난해 12월 브이올렛을 활용한 이중턱 지방 개선 시술인 ‘밉살 주사’를 출시해 전국 20여개 지점에서 운영하고 있다. 2014년에는 팔과 허벅지, 복부 등의 지방을 국소마취 방식으로 제거하는 지방흡입주사 ‘람스’를 개발했다.

이번 협약에 따라 365mc는 23년간 축적한 지방 치료 임상 데이터와 연구 경험을 제공한다. 대웅제약은 브이올렛 관련 연구개발과 제품 전문성을 지원하고, 분당서울대병원은 임상시험 설계와 학술적 검증을 담당한다.

김남철 365mc 대표이사는 “지방 치료 과정에서 축적한 임상 경험과 데이터가 브이올렛의 새로운 적용 부위에 대한 학술적 근거를 마련하는 데 활용될 것으로 기대한다”며 “산학 협력을 통해 지방 치료 연구와 새로운 치료법의 임상 근거 확보에 기여하겠다”고 밝혔다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 “이번 협약은 브이올렛의 적용 범위를 확대하기 위한 연구의 출발점”이라며 “세 기관의 역량을 결합해 근거 기반의 체형 관리 시장을 선도하겠다”고 말했다.

허창훈 분당서울대병원 교수는 “그동안 지방분해주사제는 턱밑 지방 개선으로 허가가 제한돼 다른 부위에 대한 임상적 근거가 부족했다”며 “겨드랑이 앞지방을 시작으로 다양한 부위에서 효과와 안전성을 체계적으로 검증하고, 향후 표준화된 치료 지침을 제시하는 것이 목표”라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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