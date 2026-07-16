KBO, WSC Sports와 손잡고 AI 하이라이트 제작·배포 자동화 박차

사진=KBO 제공

인공지능(AI)이 프로야구 경기의 주요 장면을 곧장 영상 콘텐츠로 만들어 팬들에게 전달한다.

한국야구위원회(KBO)는 16일 “AI 기반 스포츠 콘텐츠 자동화 기업 WSC Sports와 파트너십을 체결했다”고 밝혔다. 이번 협력을 통해 경기 중 주요 장면을 신속하게 콘텐츠로 제작해 팬들과의 소통을 강화할 계획이다.

WSC Sports는 AI 기술을 활용해 맞춤형 스포츠 콘텐츠를 제작하는 글로벌 기업이다. 미국프로농구(NBA), 스페인 프로축구 라리가를 비롯해 ESPN, 유튜브TV 등 전 세계 650여 개 파트너와 협업하고 있다.

KBO는 WSC Sports의 기술을 ‘크보모먼트’ 등 KBO리그 영상 콘텐츠 제작에 적용한다. 모든 경기의 주요 장면을 자동으로 분류하고 선수와 팀, 경기 상황별 하이라이트를 생성해 수 분 안에 콘텐츠로 완성할 예정이다.

제작된 영상은 KBO 공식 유튜브와 인스타그램, 틱톡 등 각 소셜미디어의 특성에 맞춰 배포된다. 콘텐츠 관리부터 제작, 편집, 배포까지 전 과정을 하나의 통합 플랫폼에서 운영해 팬들에게 더욱 빠르고 다양한 볼거리를 제공할 방침이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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