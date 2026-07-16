SOOP, 젠지와 손잡고 ‘LoL 멸망전’…신규 점수 체계 첫선

SOOP이 젠지와 손잡고 e스포츠 콘텐츠 멸망전 막을 올린. 참가자의 실제 경기력과 대회 경험을 반영한 신규 평가 시스템을 처음 도입하는 등 대회 운영 방식을 한층 고도화하며 스트리머들의 치열한 승부를 예고했다.

16일 SOOP에 따르면 ‘2026 LoL 멸망전 with 젠지’가 오는 19일부터 개최된다.

멸망전은 SOOP에서 활동하는 스트리머라면 누구나 참가할 수 있는 e스포츠 콘텐츠다. ‘모든 것을 걸고 맞붙는다’는 콘셉트 아래 지난 10년간 약 1만명의 스트리머가 참가했으며, 누적 시청자 수는 4억명을 기록했다.

프로게이머 출신부터 초보 스트리머까지 다양한 참가자들이 한 팀을 이뤄 경쟁하는 것이 특징이다. 실력 차이를 뛰어넘는 예측 불가능한 경기와 다양한 조합에서 나오는 재미로 꾸준한 인기를 얻고 있다.

이번 대회는 리그 오브 레전드(LoL) 종목으로 진행된다. 팀 신청은 14일부터 17일까지 진행되며, 18일 이용자 투표를 통해 본선에 진출할 8개 팀이 확정된다.

본선은 19일부터 온라인으로 시작되며, 결승전은 8월 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 하우스 오브 젠지 무대에서 개최된다. 모든 경기는 더블 엘리미네이션 방식의 3전 2선승제로 치러진다.

이번 시즌에는 기존 솔로 랭크 중심의 점수제를 대신해 참가자의 실제 경기력과 대회 경험을 종합적으로 반영한 자체 평가 시스템이 처음 도입된다.

새로운 점수 체계는 기존 멸망전 데이터와 참가자의 솔로 랭크 기록, 실제 경기력, 최근 대회 성적 등을 종합적으로 분석해 산정한다. 평가가 어려운 참가자의 경우 젠지 글로벌 아카데미(GGA) 코치진의 분석도 함께 반영한다.

GGA 코치진은 참가 팀의 요청이 있을 경우 대회 코치로 참여해 전략 수립과 경기 운영을 지원할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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