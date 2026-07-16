BMW 코리아 미래재단, 하반기 ‘영 이노베이터 드림 프로젝트’ 공모

BMW 코리아 미래재단이 대학생 대상 사회공헌 아이디어 공모전인 ‘영 이노베이터 드림 프로젝트’ 하반기 참가팀을 모집한다. 접수 기한은 8월 11일까지다.

이 프로젝트는 대학생들이 사회문제 해결 아이디어를 발굴하고 이를 전시 형태로 구현하도록 지원하는 프로그램이다. 지난해 처음 시작해 총 33개 팀에 멘토링을 제공했으며, 올해부터는 상·하반기 각 1회씩 연 2회 운영으로 확대됐다.

하반기 공모 주제는 미래 인재 양성, 지속 가능한 지역사회, 환경보호, 교통안전 등 4개 분야다. 참가팀은 해당 주제와 관련해 일상에서 실천 가능한 사회공헌 방안과 이를 대중에게 전달할 전시 기획안을 함께 제출해야 한다. 국내 거주 대학 재학생과 휴학생이면 참여할 수 있으며, 팀당 최대 5명까지 구성 가능하다.

BMW 코리아 미래재단은 접수 마감 이후 심사를 거쳐 총 30개 팀을 선발한다. 선발팀은 8월부터 11월까지 약 4개월간 아이디어 구체화와 전시 기획을 위한 지원을 받는다. 분야별 전문가와의 1대1 멘토링, 사회공헌·콘텐츠 분야 강연, 전시 부스 제작비 등이 제공된다.

완성된 아이디어는 오는 11월 서울 성수동 팝업 전시 공간에서 공개된다. 참가 학생들은 직접 기획한 전시 부스를 운영하며 사회공헌 솔루션을 관람객에게 소개한다.

이후 현장 및 온라인 투표와 전문가 심사를 종합해 총 10개 팀을 시상한다. 기후에너지환경부장관상 1팀, BMW 코리아 미래재단 이사장상 1팀, 우수상 3팀, 장려상 5팀이 선정될 예정이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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