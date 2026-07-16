‘아파트’ 이종현, 지성이 보인다[TV핫스팟]

배우 이종현이 지성의 아역으로 강렬한 인상을 남겼다.

이종현은 지난 11일 첫 방송된 JTBC 새 토일드라마 ‘아파트’에서 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성)의 어린 시절을 연기했다.

극 중 해강의 어린 시절을 맡은 이종현은 인물이 지닌 상처와 순탄치 않았던 성장 과정을 절제된 눈빛과 섬세한 감정선으로 풀어내며 서사의 설득력을 높였다. 아버지와도 같은 용만(정진영)과의 인연부터 훗날 해강이 내리게 될 선택의 배경까지도 연결하며 인물의 서사를 한층 입체적으로 완성했다.

특히 감정을 과장하기보다 인물의 내면을 차분하게 쌓아 올린 이종현의 연기는 짧은 등장에도 강한 여운을 남겼다. 지성이 연기하는 박해강의 현재와 맞닿아 있는 감정의 뿌리를 섬세하게 표현하며 작품 초반 몰입도를 끌어올렸다는 평이 주를 이뤘다.

'아파트'는 아파트에 숨겨진 비자금을 차지하기 위해 입주자대표회장 선거에 뛰어든 전직 조직 보스 박해강이 주민들과 함께 각종 비리를 파헤치는 이야기를 그린다. 배우들의 열연에 힘입어 2회 5.4%(닐슨코리아, 전국기준)을 기록했다.

이종현은 16일 소속사 골드메달리스트를 통해 “평소 존경하던 지성 선배님의 아역으로 출연할 수 있어서 영광이었다”며 “선배님의 작품을 보며 열심히 준비했는데 부족한 부분까지도 따뜻하게 봐주셔서 감사하다”는 소감을 전했다.

이종현은 지난해 tvN ‘스터디그룹’ 김세현 역으로 데뷔해 눈도장을 찍었다. 이어 tvN ‘신사장 프로젝트’에서는 전세 사기 가해자로 내몰린 백승무 역을 맡아 존재감을 다졌다. 차기작은 ‘스터디그룹’ 시즌2로 현재 촬영에 한창이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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