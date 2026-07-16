이병찬·이지민, ‘묘해, 너와’ 리메이크 발매…첫 남녀 듀엣 버전

가수 이병찬, 이지민이 레전드 러브송으로 꼽히는 ‘묘해, 너와’를 재해석한다.

16일 오후 6시에는 이병찬, 이지민이 가창한 리메이크 음원 ‘묘해, 너와’가 발매된다. 서정적인 멜로디에 이병찬, 이지민의 애틋하면서도 섬세한 감정선이 어우러진 곡이다. 이병찬은 담백하고 단단한 보이스로, 이지민은 맑고 청아한 음색을 자랑한다.

“참 묘한 일이야 사랑은. 좋아서 그립고. 그리워서 외로워져. 이게 다 무슨 일일까. 내 맘이 내 맘이 아닌걸. 이제와 어떡해”라는 설렘과 두려움이 공존하는 노랫말을 현실감 있게 표현하며 감성적인 보컬 시너지를 선보인다.

이번 곡은 밴드 어쿠스틱 콜라보 보컬 안다은이 가창하고, 심현보가 작사·작곡을 맡은 KBS 2TV 드라마 ‘연애의 발견’ OST가 원곡이다. 몽글몽글한 감성의 러브송으로 오랜 시간 많은 사랑을 받았다. 남녀 듀엣 버전으로는 처음 정식 리메이크된다.

이병찬과 이지민은 각자 서바이벌 프로그램에서 활약을 펼친 바 있다. 이병찬은 TV조선 ‘내일은 국민가수’에서 TOP5를 차지하며 두각을 드러냈고, 이지민은 ‘언더커버’와 ‘싱어게인4’에 출연하며 주목받았다.

두 차세대 실력파 보컬리스트의 만남으로 재탄생한 '묘해, 너와'는 원곡이 가진 따뜻한 어쿠스틱 감성을 계승하면서도, 현대적인 편곡을 더해 한층 세련된 웰메이드 발라드로 완성됐다. 올여름 리스너들의 감수성을 촉촉하게 적실 새로운 '커플송'으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

최근 이병찬은 직접 작사·작곡에 참여한 EP ‘우리 우주로’를 발매하고, 동명의 단독 콘서트를 마쳤으며 이지민은 지난 3월 싱글 ‘넌 내꺼 넌 내 남자’를 발매하고 올해 정식 데뷔를 앞두고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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