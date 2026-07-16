제로베이스원, 다섯 청춘의 여름…日 ‘회귀러브’ 콘셉트 포토 오픈

사진=웨이크원

일본 컴백을 앞둔 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 컴백 열기를 끌어올리고 있다.

제로베이스원은 지난 15일과 16일 공식 SNS 채널에 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’ 새 개인 콘셉트 포토를 공개했다.

사진 속 멤버들은 한적한 역과 오래된 열차, 여름날의 야외 풍경을 배경으로 각기 다른 청춘의 순간을 그려냈다. 셔츠와 타이, 데님 등 클래식한 아이템을 멤버별 개성으로 소화했다.

사진=웨이크원

역과 열차가 주요 배경으로 등장해 이번 콘셉트에 어떤 의미를 더할지 궁금증을 자극한다. 앞서 공개된 첫 번째 콘셉트와는 또 다른 매력이 묻어나는 여름 풍경은 신보를 향한 기대감을 키운다.

제로베이스원은 오는 8월 19일 스페셜 EP ‘아이코닉(ICONIK)’ 이후 약 10개월 만에 ‘회귀러브’로 일본 컴백에 나선다. 전작으로 오리콘 데일리 앨범 랭킹 상위권과 타워레코드 전점 종합 앨범 차트 1위에 오르는 등 성과를 낸 이들이 이번 컴백 때는 어떤 활약상을 쓸지 주목된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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