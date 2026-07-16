“레드 립이 포인트”…박봄, 뚜렷한 이목구비로 독보적 분위기 발산 [스타★샷]

사진 = 박봄 SNS 계정

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 색다른 매력이 담긴 근황 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

박봄은 15일 자신의 SNS에 “박봄 리본 머리핀”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 검은색 의상과 화려한 메이크업으로 강렬한 분위기를 선보였다. 선명한 아이라인과 레드 립이 시선을 끌었고, 머리를 높게 묶은 뒤 더한 커다란 리본 포인트가 색다른 매력을 더했다.

박봄은 또렷한 눈매와 개성 넘치는 비주얼로 변함없는 카리스마를 드러냈다. 자신만의 스타일을 완성한 근황에 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편 박봄은 2009년 2NE1 멤버로 데뷔했으며, 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 최근 8년간 함께한 디네이션 엔터테인먼트와 전속계약을 종료하고 새 앨범 및 향후 활동을 준비 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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