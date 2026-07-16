크래프톤, 게임스컴 2026서 미공개 신작 포함 5종 공개…체험존 마련

크래프톤이 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에서 신작 5종을 앞세워 글로벌 이용자 공략에 나선다. 미공개 신작부터 첫 공개 시연작까지 선보이는 것은 물론, 게임 세계관을 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램을 마련해 현장 관람객과의 접점을 확대한다.

16일 크래프톤에 따르면 회사는 오는 8월 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 참가해 다양한 신작과 체험형 이벤트를 선보인다.

크래프톤 전시 부스는 쾰른메세 제9전시장에 마련된다. 관람객들은 펍지 스튜디오의 미공개 신작을 비롯해 NO LAW, 프로젝트 제타(Project ZETA), 에이지 트위스터(Age Twisters), 타래: 언바운드(TARAE: The Unbound) 등 총 5종의 신작을 만나볼 수 있다.

올해 부스는 단순한 시연 공간을 넘어 각 게임의 세계관과 플레이 요소를 오프라인에서 체험할 수 있도록 꾸며진다. 게임별 콘셉트를 반영한 공간에서 참여형 미션과 무대 이벤트, 코스어 포토타임 등 다양한 프로그램을 운영해 관람객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다.

펍지 스튜디오의 미공개 신작은 게임 속 배경을 현실감 있게 구현한 체험 공간을 선보인다. 관람객들은 게임 세계관을 반영한 공간에서 캐릭터를 만나고, 핵심 플레이를 모티브로 한 체험 프로그램에 참여해 다양한 굿즈를 받을 수 있다.

NO LAW는 락피킹(Lockpicking)과 슈팅 챌린지 등 게임 내 요소를 활용한 참여형 이벤트를 진행하고, 프로젝트 제타는 이용자가 직접 참여하는 무대 대전 이벤트를 중심으로 시연과 코스어 프로그램을 운영한다.

에이지 트위스터와 타래: 언바운드는 이번 게임스컴에서 처음으로 일반 관람객 대상 시연에 나선다. 에이지 트위스터는 2인 협동 플레이를, 타래: 언바운드는 동양 다크 판타지 세계관을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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