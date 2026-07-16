‘리플렉트’ 박지훈, 亞 투어 피날레는 서울에서…9월 앙콜콘 개최

가수 겸 배우 박지훈이 대규모 아시아 투어를 마치고 다시 서울로 돌아온다.

박지훈은 오는 9월 12일과 13일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '2026 박지훈 아시아 팬콘 [RE:FLECT(리플렉트)] 앙코르 인 서울'을 개최한다.

이번 공연은 지난 5월 팬들의 열띤 반응 속 성황리에 마무리된 팬콘 'RE:FLECT'의 앙코르 콘서트로, 공연장을 찾지 못했던 팬들은 물론 더욱 많은 관객들과 호흡하기 위해 마련됐다.

특히 박지훈은 그동안 팬들에게 사랑받았던 곡들의 무대를 비롯해 관객들의 오감을 만족시킬 보다 다양한 무대와 코너를 선보인다. 또한 어디서도 볼 수 없는 특별한 라이브와 관객과의 교감으로 팬콘의 감동을 다시 한번 이어갈 예정은 물론, 앙코르 콘서트 개최 시점에 맞추어 새로운 응원봉 또한 준비 중에 있다.

박지훈은 7년만에 대규모 아시아 팬콘 투어를 열고 글로벌 메이(팬덤명)을 만나고 있다. 그룹 워너원으로 데뷔해 솔로 가수 활동을 펼쳤고, 다채로운 작품으로 배우 활동을 병행하면서 올해 영화 ‘왕과 사는 남자’, 드라마 ‘취사병 전설이 되다’를 연이어 흥행시킨 바 있다.

인기 상승세를 타고 도쿄와 서울을 시작으로 팬콘 투어를 전개하고 있는 박지훈은 쿠알라룸푸르, 호치민, 하노이, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르 등의 도시를 돌고 다시 서울로 돌아올 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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