‘제네시스 챔피언십’ 10주년 10월 우정힐스CC 개최… 이정윤 대표 “최고의 코스 컨디션 제공”

이정환이 지난해 충남 천안 ‘우정힐스CC’에서 열린 제네시스 챔피언십에서 정상에 오른 뒤 기념촬영을 하고 있다.

“한국에서 개최되는 최대 규모의 국제 골프대회인 만큼 최고의 코스 컨디션과 시설을 제공하겠다.”

KPGA 투어와 DP 월드투어가 공동으로 주관하는 국내 최대 규모의 국제 골프대회이자, 올해로 10회를 맞이하는 ‘제네시스 챔피언십’(총상금 400만달러)이 오는 10월22일부터 25일까지 나흘간 충남 천안 ‘우정힐스CC’에서 열린다.

대회가 열리는 우정힐스CC는 1993년에 개장한 골프장으로, 세계적인 골프 코스 설계자인 피트 다이(Pete Dye)의 아들 페리 오 다이(Perry O. Dye)가 직접 참여해 설계한 코스다. 특히 우정힐스CC는 2003년부터 2026년까지 대한골프협회(KGA)가 공동 주최·주관하는 ‘코오롱 한국오픈골프선수권대회’를 22회 개최했으며, 양용은과 비제이 싱(피지), 존 댈리(미국), 리키 파울러(미국) 등 세계적인 선수들이 챔피언 자리에 오른 바 있다. 2013년 대회에는 로리 맥길로이(북아일랜드)가 출전했고, 올해에는 버바 왓슨(미국)이 출전해 화제를 모으기도 했다.

이정윤 우정힐스CC 대표는 “지난해 우정힐스CC에서 처음 열린 제네시스 챔피언십이 성공적으로 마무리돼 매우 뜻깊었다”며 “올해 10회 대회를 유치하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다”고 전했다. 이어 “한국에서 개최되는 최대 규모의 국제 골프대회인 만큼 최고의 코스 컨디션과 시설을 제공하겠다”며 “완성도 높은 대회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

이번 대회에는 지난해 첫 DP 월드투어 정상을 차지한 이정환이 대회 최초 다승 및 타이틀 방어에 도전한다. 지난 주 막을 내린 DP 월드투어 ‘제네시스 스코티시 오픈(총상금 900만불)’에 출전한 이정환은 경기 직후 “지난해 한국에서 열린 대회에서 생애 첫 DP 월드투어 우승을 거둔 것은 정말 특별한 순간이었다”며 “DP 월드투어에서 뛰는 것이 항상 꿈이었고, 가족들이 현장에서 직접 우승을 지켜봐 준 것도 매우 뜻깊었다”고 당시를 회상했다. 이어 “제네시스 챔피언십 출전 전까지 남은 기간 컨디션을 최대한 끌어올려 국내 팬들 앞에서 타이틀 방어에 꼭 성공해 보이겠다”고 출전 소감을 밝혔다.

2017년을 시작으로 올해 10회를 맞이하는 제네시스 챔피언십은 2024년부터 KPGA 투어와 DP 월드투어 공동 주관 대회로 변경되면서 글로벌 골프대회로 성장했다. 특히 DP 월드투어 글로벌 일정 중 ‘백 9(Back 9)’ 시리즈의 마지막 대회이자, 플레이오프 직전 열리는 시즌 최종전으로 역대 타이틀 방어는 물론, 다승을 기록한 선수가 없을 정도로 매년 치열한 우승 경쟁이 펼쳐지는 대회다. 또한 KPGA 투어와 DP 월드투어 간 전략적 파트너십의 연장선상에서 개최되는 만큼, 국내 선수들에게 글로벌 무대로 도약할 수 있는 중요한 기회로도 주목받고 있다. 이번 대회에는 KPGA 투어 선수 36명과 DP 월드투어 선수 90명 등 총 126명이 출전해 우승컵을 놓고 경쟁한다.

아울러 이번 대회는 DP 월드투어 선수들에게 2027 레이스 투 두바이(Race to Dubai) 출전권 확보를 위한 마지막 기회를 제공한다. 대회 종료 시점에 레이스 투 두바이 랭킹 상위 100위 안에 이름을 올린 선수들은 다음 시즌 DP 월드투어 출전 자격을 얻게 된다.

김원섭 KPGA 회장은 “투어 발전의 든든한 기반이 되어준 제네시스 챔피언십의 10회 대회를 함께할 수 있어 기쁘다”며 “제네시스 포인트와 함께 오랜 기간 우리 선수들이 세계 무대에서 경쟁할 수 있는 환경을 만들어 주신 제네시스 측에 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.

벤 코웬 DP 월드투어 최고운영책임자는 “제네시스 챔피언십의 10번째 생일을 진심으로 축하한다”며 “오랜 기간 한국의 우수한 선수들이 글로벌 투어에서 활약할 수 있는 마중물 역할을 자처해온 제네시스 챔피언십이 한국을 넘어 아시아 지역을 대표하는 글로벌 대회로 성장할 수 있도록 제네시스, KPGA 투어와 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 전했다.

타이틀 스폰서인 제네시스 측 관계자는 “올해 10회를 맞이하는 제네시스 챔피언십이 다시 한번 국내 명문 골프장인 우정힐스CC에서 열리게 되어 기쁘다”며, “올해에도 지난해 못지 않은 뜨거운 드라마가 펼쳐지길 기대하며, 남은 기간 동안 주관사 및 골프장과 긴밀히 협력해 최고의 선수, 최고의 팬들을 위한 대회가 될 수 있도록 개최 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

제네시스 챔피언십의 온라인 예매 및 대회 관련 상세 정보는 공식 티켓 판매 채널인 ‘유니틱스(UNITIX)’에서 실시간으로 확인 가능하다. 티켓은 일일 입장권, 주말 입장권, 전일 입장권으로 구성되어 있으며, 일일 입장권에 한해 총 2차에 걸쳐 얼리버드 할인을 진행할 예정이다. 1차 얼리버드는 8월31일까지 30% 할인된 금액으로 구매가 가능하다.

한편 PGA 투어의 첫 공식 자동차 후원사이기도 한 제네시스는 ‘제네시스 챔피언십(2017~)’과 함께 글로벌 골프 마케팅 전략의 일환으로 ‘제네시스 인비테이셔널(2017~)’과 ‘제네시스 스코티시 오픈(2022~)’ 등 세계 정상급 대회의 타이틀 스폰서로 활동하고 있으며, 프레지던츠컵과 아부다비 HSBC 챔피언십의 공식 차량 후원사로도 참여하고 있다. 또한 골프 리그 TGL의 창립 파트너이자 공식 차량 후원사로 활약 중이며, 국내에서는 KPGA 투어 제네시스 포인트 운영과 대한민국 남자 골프 국가대표 후원을 통해 한국 남자 골프의 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 힘을 보태고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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