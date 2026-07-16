김민솔은 ‘뜨개소녀’ 유현주는 ‘화가’ 박결 ‘반려견 엄마’… 두산건설, 이색화보 ‘눈길’

두산건설 We’ve 골프단이 KLPGA 휴식기를 맞아 각자의 취미와 취향을 담은 독특한 화보를 공개했다. 뜨개 소녀로 변신한 김민솔. 두산건설 제공

음악 감상에 푹 빠진 소녀 이세영

반려견과 보내는 행복한 시간을 표현한 박결

KLPGA 전반기 ‘3승’에 빛나는 김민솔이 뜨개소녀로 변신했다. 유현주는 화가로, 박결은 반려견 엄마, 유효주는 야구선수로 색다른 반전 모습을 보였다.

올 시즌 KLPGA 정규투어 전반기를 가장 뜨겁게 달군 두산건설 We’ve 골프단이 2주간의 휴식기를 맞아 선수들의 이색 매력을 담은 ‘오프모드(Off Mode)’ 화보를 선보였다.

김민솔, 유현주, 이율린, 임희정, 이세영, 유효주, 박혜준, 박결(왼쪽부터 시계방향) 등 두산건설 소속 선수들이 특별한 화보를 공개했다.

두산건설이 공개한 화보 사진 속에서 유현주·유효주·이율린·박결·이세영·김민솔·박혜준·임희정 등 8명의 선수들은 필드 위 승부사의 모습을 잠시 내려놓고 평소 즐기는 취미를 선보이거나 한 번쯤 되고 싶던 모습을 연출했다.

‘오프모드’ 화보의 가장 큰 특징은 선수 본인의 관심사와 취미를 최대한 반영했다는 점이다. 야구 사랑으로 널리 알려진 유효주는 야구 국가대표 유니폼을 입고 배트와 글러브를 들었다. 한복을 입고 단아한 서예가로 변신한 이율린은 “취미가 정말 많은 편인데 다른 선수들과 안 겹치게 색다른 걸 하고 싶어서 서예를 선택했다”며 “평소엔 전통 서예보다는 캘리그라피로 노래 가사나 명언을 써본다”고 설명했다.

야구선수로 변신한 유효주

카레이서 박혜준

화가로 변신한 유현주

평소 그림을 즐겨 그리는 유현주는 캔버스 앞에서 팔레트와 붓을 들고 화가가 되었고, 강아지를 좋아하는 박결은 반려견과 보내는 행복한 시간을 표현했다. 운전을 좋아하는 박혜준은 카 레이서, 아이돌을 좋아하는 막내 이세영은 음악 감상에 푹 빠진 소녀의 모습을 연출했다. 김민솔은 호쾌한 스윙이 아닌 작은 손짓으로 뜨개 목도리를 만들며 팬들이 이제껏 볼 수 없었던 일상의 모습을 선보였다.

서예가 이율린

빵을 좋아해 제빵사로 변신한 임희정

빵을 좋아해 제빵사로 변신한 임희정은 “평소에 할 수 없던 색다른 경험을 할 수 있어 재밌었다”며 “평소에 골프 선수 외에 이미지를 잘 안 보여드리는 편인데, 팬분들에게 새로운 모습을 보여드릴 수 있는 좋은 기회인 것 같다"고 촬영 소감을 전했다.

두산건설 We’ve 골프단은 시즌 개막 전 공식 프로필 촬영 당시, 선수들의 쉼을 담은 ‘오프모드’ 화보를 함께 제작했다. 바쁜 시즌에 돌입하기 전, 7월 휴식기를 겨냥해 팬들을 위한 선물을 미리 준비한 것이다. 이처럼 두산건설은 시즌 전반에 걸쳐 선수단의 개성과 이야기를 콘텐츠로 풀어내며 팬들에게 가깝게 다가가는 마케팅을 펼치고 있다.

두산건설 관계자는 “선수들에게 새로운 도전이었던 이번 화보가 전반기 동안 아낌없는 응원을 보내준 팬들에게 특별한 선물이 되길 바란다”며 “후반기에도 경기력은 물론 색다른 콘텐츠와 다양한 만남의 기회를 통해 팬들과 적극적으로 소통하는 문화를 이끌어가겠다"고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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