베일 벗은 아워벌스데이…엔믹스 잇는 新 걸그룹 예고

그룹 OURBIRTHDAY(아워벌스데이)가 JYP 걸그룹 계보를 이을 멤버 3인의 비주얼을 공개했다.

아워벌스데이는 지난 15일 JYP엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 인트로덕션 필름 ‘ERROR 502: Bad Gateway(에러 502: 배드 게이트웨이)’를 공개했다.

서버 간 통신 오류를 의미하는 ‘ERROR 502: Bad Gateway’라는 제목처럼, 오류가 발생한 공간을 헤매다 서로 만나게 되는 멤버들의 여정이 그려졌다. 낯선 공간에서 방황하는 서사를 시각적으로 풀어내는가 하면, 담담한 내레이션으로 한 편의 영화 같은 여운을 남겼다.

이어 모니터 화면 속 ‘OURBIRTHDAY’가 새겨진 케이크 앞에 모인 멤버들은 함께 촛불을 불며 의미심장한 분위기를 자아냈다. 영상 말미에는 꺼졌던 모니터가 다시 켜지며 앞으로 전개될 세계관에 대한 궁금증을 높였다.

‘걸그룹 명가’ JYP엔터테인먼트의 신인 걸그룹이다. 원더걸스, 트와이스, ITZY, 엔믹스의 뒤를 이어 4년 만에 선보이는 걸그룹이다. 앞서 캐릭터 3종을 선보이며 차별화된 콘셉트를 예고한 데 이어, 이번 인트로덕션 필름을 통해 멤버를 처음 공개하며 데뷔 프로젝트를 본격화했다.

평범한 일상을 생일 같은 설렘으로 물들이겠다는 포부를 예고했다. 이색 프로모션으로 데뷔 카운트다운에 돌입한 아워벌스데이가 앞으로 어떤 이야기를 펼쳐낼지 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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