‘붉은사막’ 기술력 통했다…英 디벨롭 스타 어워드 ‘기술 혁신상’ 수상

펄어비스의 차세대 게임 엔진 기술력이 글로벌 시상식에서 인정받았다.

16일 펄어비스에 따르면 오픈월드 액션 어드벤처 게임 ‘붉은사막(Crimson Desert)’은 지난 15일(현지시간) 영국 브라이튼에서 열린 ‘디벨롭 스타 어워드(Develop:Star Awards)’에서 기술 혁신상(Best Technical Innovation)을 수상했다.

디벨롭 스타 어워드는 영국 게임 개발자 컨퍼런스가 주최하는 시상식으로, 영국 아카데미 게임상(BAFTA Games Awards), 골든 조이스틱 어워드(Golden Joystick Awards)와 함께 영국을 대표하는 게임 시상식 가운데 하나로 꼽힌다.

기술 혁신상은 게임 소프트웨어와 하드웨어, 게임 엔진 분야에서 독창적인 기술과 새로운 접근으로 게임 산업 발전에 기여한 작품에 수여되는 상이다.

붉은사막은 ‘데스 스트랜딩 2’, ‘고스트 오브 요테이’ 등 글로벌 기대작들과 경쟁해 기술 혁신상을 거머쥐었다.

심사위원들은 심리스 오픈월드를 구현하기 위해 펄어비스가 자체 개발한 차세대 게임 엔진 ‘블랙스페이스 엔진(BlackSpace Engine)’의 독창적인 기술력과 혁신성을 높이 평가했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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