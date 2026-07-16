고현정, 의리 지켰다…아이오케이와 재계약

배우 고현정이 아이오케이이엔엠과 재계약을 체결하며 의리를 이어간다.

고현정은 최근 소속사 아이오케이이엔엠과 재계약을 마무리하며 든든한 동행을 계속하게 됐다. 긴 시간 서로를 향한 깊은 신뢰를 바탕으로 함께 해온 양측은 이번 재계약을 통해 다시 한번 변함없는 파트너십을 확인했다.

아이오케이이엔엠은 “현재까지 함께 걸어오며 배우 고현정이 보여준 진정성을 누구보다 가까이에서 지켜봐 왔다. 앞으로도 서로에 대한 깊은 믿음을 바탕으로 고현정 배우만의 색깔과 행보를 오래 이어갈 수 있도록 함께 고민하고 발맞춰 나가겠다”고 전했다.

그동안 고현정은 아이오케이이엔엠과 함께 의미 있는 발자취를 남겼다. 한결같은 신뢰 속에서 차곡차곡 쌓아온 세월은 이번 재계약으로 다시 한번 의미를 더했고, 오랫동안 함께한 시간의 무게를 더욱 특별하게 만들었다.

고현정은 오랜 시간 굵직한 작품들을 통해 독보적인 연기 세계를 구축해온 것은 물론, 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 자연스럽고 인간적인 매력을 보여주고 있다. 지난해 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀'에서 강렬한 연기 변신을 보여준 데 이어 최근 각종 브랜드 행사를 통해 대중과 소통하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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