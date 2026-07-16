임영웅, 예매 전쟁 시작…9월 고양 공연 오늘(16일) ‘피켓팅’ 예고

가수 임영웅이 다시 한번 ‘피켓팅’을 통해 압도적인 티켓 파워를 입증한다.

16일 오후 8시 NOL 티켓에서는 임영웅의 2026 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’ 티켓 예매가 오픈된다. 공연은 오는 9월 4일부터 3일간 고양종합운동장 주경기장에서 열린다.

임영웅은 콘서트 티켓을 예매 오픈할 때마다 ‘피켓팅’은 기본, 초고속 전석매진을 기록하며 최고의 티켓 파워를 가진 가수 중 한 명으로 꼽힌다. 이번에도 양보없는 ‘피켓팅’이 예고되며 얼마나 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록할지에 궁금증을 더한다.

이번 콘서트는 2024년 5월 서울월드컵경기장에서 열린 ‘THE STADIUM’에 이어 고양종합운동장에서 개최하는 두 번째 스타디움 공연이다. 그만큼 노래와 무대 등 모든 부분이 한층 더 새로워진다. 더 깊어진 감성과 반전 면모를 선보이며 늘 그랬듯 관객에게 강렬한 여운과 감동을 선물할 계획이다.

임영웅은 현재 SBS ‘산골총각 영웅’을 통해 안방극장에서도 많은 사랑을 받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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