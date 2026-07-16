[월드컵 이슈] ‘결승행 불발’ 해리 케인 “1-0 리드 후 지키려고만 해… 속상하다”

아르헨티나전을 마친 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

메시와 포옹하는 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

“목표를 달성하지 못해 너무 속상합니다.”

결승 문턱에서 뼈아픈 역전패를 당한 해리 케인(잉글랜드)이 아쉬운 마음을 드러냈다.

잉글랜드는 16일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강에서 1-2로 패했다. 후반 10분 앤서니 고든이 선제골을 터뜨렸으나 후반 막판 리오넬 메시의 어시스트를 내세운 아르헨티나에 연달아 2골을 내줬다. 1966 자국 대회에서 첫 월드컵 우승의 감격을 누렸던 잉글랜드의 두 번째 우승의 꿈은 무산됐다.

케인 역시 경기 뒤 고개를 숙였다. 그는 “매우 실망스럽다. 우리가 잘하지 못했다”고 말했다. 이어 “우린 경기 대부분을 잘했지만 1-0 리드를 잡고 있을 때, 그저 지키려고만 했다. 4강전에서는 그것만으로는 충분하지 않다”고 되돌아봤다. 이어 “정말 아쉽다. 여기까지 오기 위해 정말 열심히 노력했다. 선수들이 온 힘을 다해 뛰었는데, 목표를 달성하지 못해 속상하다”고 했다.

선제골을 넣고도 분위기를 잡지 못했다. 케인은 “우리가 앞서 나갔을 때, 추가 골을 위해 계속 공격하라는 메시지를 받았다”며 “아르헨티나가 2골을 넣은 뒤 방법을 찾아보라는 지시를 받았지만 경기 흐름을 바꾸지 못했다”고 전했다.

잉글랜드는 오는 19일 미국 마이애미 스타디움에서 프랑스와 3·4위전을 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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