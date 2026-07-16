[단독] 기안84, ‘모솔연애’ PD와 만난다…새 연프 합류

웹툰 작가 출신 방송인 기안84가 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’ PD와 손을 잡는다.

16일 세계비즈앤스포츠월드 취재 결과 기안84는 원승재 PD의 새 연애 예능에 출연한다. 원 PD는 시즌1에 이어 현재 방영 중인 넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어2’ 연출을 맡아 인기를 견인하고 있다.

방송인 기안84가 지난 5월 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상에서 레드카펫을 밟고 있다. 뉴시스

넷플릭스 예능 ‘유재석캠프’, ‘대환장 기안장’, ‘모솔연애2’ 등 제작사 스튜디오 모닥이 제작을 맡았으며 구체적인 제목이나 포맷은 알려지지 않았다. 오는 8월 SBS 방영을 목표로 준비하고 있다. 기안84가 SBS 고정 예능 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

이번 프로그램은 연애 예능에 기안84만의 신선한 시각과 예능감이 더해질 것으로 기대를 모은다. 여행과 일상 관찰 분야에서 독보적인 캐릭터를 구축해 온 기안84가 연애 예능 안에서 어떠한 리액션을 보여줄지가 최대 기대 포인트다. 연애 리얼리티 장르에서 남다른 감각을 보여준 원 PD와 날것의 매력으로 대중을 사로잡은 기안84의 만남이라는 점에서 벌써부터 업계의 이목이 쏠린다.

원 PD는 디즈니+ 예능 ‘으라차차 멸치캠프’, 넷플릭스 ‘모솔연애’ 시리즈를 연출하며 주목받았다. 특히 ‘모솔연애’ 시리즈에서 출연자들의 진정성 있는 감정선과 현실적인 연애 서사를 담아내며 호평을 얻은 만큼 차기작에서는 어떤 새로운 연애 예능을 선보일지 관심이 쏠린다.

웹툰 작가로 이름을 알린 기안84는 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 가식 없는 독특한 일상을 공개하며 단숨에 인기 예능인 반열에 올랐다. MBC ‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈, ‘음악일주’, 넷플릭스 ‘대환장 기안장’ 등을 통해 특유의 솔직하고 예측 불가한 매력을 보여주며 많은 사랑을 받았다. 2023년 MBC 방송연예대상 대상을 수상했고, 2026년 제62회 백상예술대상 TV부문 남자 예능상을 거머쥐며 예능인으로서 입지를 굳혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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