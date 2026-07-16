거북목·일자목 방치하면 목 디스크 위험 증가…목 통증 반복되면 병원 찾아야

목디스크는 퇴행성 질환으로 알려져 있지만 스마트폰과 컴퓨터 사용이 늘면서 젊은 층에서도 적지 않게 나타난다. 장시간 모니터를 바라보는 직장인이나 책상에 오래 앉아 있는 학생은 목을 앞으로 내미는 자세를 반복하기 쉽다.

목디스크의 정확한 명칭은 경추 추간판탈출증이다. 경추 사이에서 충격을 흡수하는 디스크가 손상되거나 돌출돼 신경을 압박하면서 목 통증과 팔 저림 등을 일으키는 질환이다. 노화에 따른 퇴행성 변화 외에도 스마트폰을 내려다보는 습관, 목을 앞으로 뺀 자세, 장시간 앉아 있는 생활 등이 영향을 줄 수 있다.

이러한 자세가 반복되면 경추의 정상적인 C자 곡선이 감소해 일자목이나 거북목 형태가 나타날 수 있다. 다만 일자목이나 거북목이 반드시 목디스크로 진행하는 것은 아니며, 증상과 신경 압박 여부를 함께 살펴야 한다.

Digital composite of Highlighted spine of woman with neck pain

배장호 서울바른세상병원 신경외과 원장에 따르면 목디스크 증상은 병변 위치와 신경 압박 정도에 따라 다르다. 목과 어깨 통증뿐 아니라 팔과 손가락까지 저리거나 당기는 느낌이 이어질 수 있다.

그는 “신경 압박이 심해지면 손의 감각이 둔해지고 힘이 떨어져 젓가락질이나 단추 채우기 같은 동작이 불편해지기도 한다. 목을 뒤로 젖힐 때 팔 통증이 심해지는 경우도 있다”고 말했다.

다만 목이 아프다고 모두 수술이 필요한 것은 아니다. 초기에는 약물치료와 물리치료, 운동치료 등을 시행하며 통증의 변화와 신경학적 증상을 관찰한다. 자세와 작업 환경을 조정하고 목 주변 근육의 긴장을 줄이는 관리도 병행할 수 있다.

보존적 치료에도 통증과 팔 저림이 지속되면 신경차단술과 같은 주사치료를 고려할 수 있다. 신경 주변에 약물을 주입해 염증과 통증을 줄이는 방식이다. 신경성형술은 카테터를 병변 부위에 접근시켜 약물을 주입하는 시술로, 검사 결과와 증상에 따라 적용 여부를 판단한다.

수술은 근력 저하나 감각 이상이 진행되거나 척수 압박이 확인된 경우, 충분한 비수술 치료에도 통증이 지속돼 일상생활이 어려운 경우 등에 검토한다. 수술 방법은 디스크의 위치와 손상 범위, 경추의 안정성 등을 고려해 결정한다. 경추 인공디스크 치환술은 손상된 디스크를 제거하고 인공디스크를 삽입하는 방법 중 하나다.

생활습관 관리도 필요하다. 장시간 같은 자세를 피하고 틈틈이 목과 어깨를 움직여 주는 것이 좋다. 스마트폰과 모니터는 지나치게 고개를 숙이지 않는 높이에 두고, 베개는 목이 과도하게 꺾이지 않는 높이를 선택해야 한다.

턱을 가볍게 당기거나 목과 어깨 주변을 천천히 움직이는 운동은 근육 긴장을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 다만 팔 저림이나 근력 저하가 있거나 움직일 때 통증이 심해진다면 임의로 운동 강도를 높이지 말고 진료를 받아야 한다.

배장호 원장은 “목디스크는 목 통증 외에도 팔 저림과 감각 저하, 근력 약화로 나타날 수 있다”며 “증상이 반복되거나 손의 힘이 떨어지는 변화가 나타난다면 신경 압박 여부를 확인하고 상태에 맞는 치료 방법을 결정해야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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