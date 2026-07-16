보존치료에도 계속되는 어깨 통증…관절내시경은 언제 고려할까

팔을 어깨 높이로 들어 올릴 때 통증이 심해졌다가 더 높이 올리면 오히려 덜 아픈 증상이 반복된다면 어깨충돌증후군을 의심할 수 있다. 어깨충돌증후군은 대부분 약물치료와 운동치료 등 보존적 치료를 먼저 시행한다. 다만 충분한 치료에도 통증과 기능 저하가 지속되거나 회전근개 손상이 동반된 경우에는 관절내시경 수술을 검토할 수 있다. 경산중앙병원 정형외과 최창현 진료과장의 도움말로 치료 원칙을 알아봤다.

◆팔을 들 때 통증이 심해지는 이유

어깨충돌증후군은 팔을 들어 올릴 때 견봉 아래의 좁은 공간에서 회전근개 힘줄과 주변 조직이 반복적으로 눌리면서 통증과 염증이 생기는 질환이다. 견봉의 형태나 퇴행성 골극, 회전근개 기능 저하, 견갑골 움직임 이상 등이 복합적으로 영향을 미칠 수 있다.

대표적인 증상은 팔을 일정 각도로 들어 올릴 때 통증이 심해지는 통증성 호 (Painful Arc)

다. 팔을 머리 위로 반복해서 사용하는 직업이나 운동, 어깨가 앞으로 말린 자세에서도 증상이 나타날 수 있다.

다만 팔을 들 때 아프다는 증상만으로 어깨충돌증후군을 단정하기는 어렵다. 회전근개 파열이나 석회성건염, 오십견 등에서도 비슷한 통증이 발생할 수 있어 증상과 진찰, 영상검사를 종합해야 한다.

최창현 진료과장은 “어깨충돌증후군은 단순히 뼈와 힘줄이 부딪히는 문제라기보다 어깨를 움직이는 구조와 기능의 이상을 함께 살펴야 하는 질환”이라며 “통증이 반복되거나 팔의 힘이 떨어진다면 정확한 원인을 확인할 필요가 있다”고 말했다.

◆주사치료 반복보다 운동치료가 중요

초기 치료는 약물치료와 물리치료, 운동치료 등 보존적 방법이 원칙이다. 통증이 심한 시기에는 소염진통제나 주사치료를 활용할 수 있지만, 장기적으로는 견갑골 움직임과 회전근개 기능을 회복하는 운동치료가 중요하다.

어깨가 앞으로 말리거나 견갑골이 제대로 회전하지 않으면 팔을 들 때 견봉 아래 공간이 충분히 확보되지 않는다. 따라서 가슴과 어깨 앞쪽의 긴장을 줄이고 견갑골 주변 근육과 회전근개를 강화하는 치료가 필요하다.

주사치료는 염증과 통증을 줄이는 데 도움을 줄 수 있지만 직접적인 원인이나 근육 기능을 교정하는 치료는 아니다. 주사를 맞은 뒤 일시적으로 좋아졌다가 다시 통증이 반복된다면 같은 치료를 계속하기보다 진단과 치료 계획을 재검토해야 한다.

최 과장은 “통증이 줄었다고 해서 힘줄과 어깨 기능이 모두 회복된 것은 아니다”며 “주사치료에만 의존하기보다 운동치료를 통해 어깨가 움직이는 방식을 교정하는 과정이 필요하다”고 설명했다.

◆관절내시경 검토 시기는?

관절내시경 수술은 모든 어깨충돌증후군 환자에게 시행하는 치료가 아니다. 일정 기간 보존적 치료를 충분히 했는데도 통증과 운동 제한이 지속되거나, 회전근개 손상과 골극 등 구조적 문제가 확인된 경우에 선택적으로 고려한다.

관절내시경 견봉성형술은 작은 절개를 통해 카메라와 수술 기구를 삽입하고 견봉 아래의 염증 조직이나 골극을 정리하는 방식이다. 수술 중 회전근개 파열이나 점액낭 염증 등 동반 병변을 확인할 수 있으며, 필요한 경우 함께 치료한다.

다만 최근에는 단순한 충돌 증상만으로 견봉을 다듬는 수술을 결정하기보다 회전근개 손상 정도와 어깨 기능, 보존치료 반응을 더욱 신중하게 평가하는 추세다. 수술 여부는 증상 기간만으로 정하지 않고 통증의 강도, 일상생활 제한, 근력 저하, 영상검사 소견 등을 종합해 판단해야 한다.

수술 후 회복 과정도 동반 손상 여부에 따라 달라진다. 견봉 아래 조직만 정리한 경우와 회전근개 봉합을 함께 시행한 경우는 보조기 착용 기간과 재활 속도가 다르다. 수술 방식보다 실제 힘줄 손상 범위를 확인하는 것이 중요한 이유다.

최 과장은 “관절내시경은 보존치료로 호전되지 않는 일부 환자에게 고려하는 치료 방법”이라며 “절개 크기나 입원 기간만 보고 수술을 결정하기보다 회전근개 손상과 어깨 기능을 기준으로 치료 방향을 정해야 한다”고 말했다.

이어 “어깨충돌증후군의 치료 목표는 단순히 통증을 줄이는 데 그치지 않는다. 반복적인 머리 위 동작과 잘못된 자세를 교정하고, 견갑골과 회전근개의 기능을 회복해야 재발 위험도 낮출 수 있다”며 “수술을 받더라도 단계적인 재활과 운동 습관 개선이 뒤따르지 않으면 통증이 다시 나타날 수 있다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]