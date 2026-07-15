25주년 맞은 ‘신 천상비’, 최고 변신 ‘열하천존’ 등 콘텐츠 대거 추가

네오위즈의 장수 MMORPG '신 천상비'가 대규모 이벤트와 업데이트를 통해 기존 이용자에게는 감사의 의미를, 신규·복귀 이용자에게는 성장 지원 혜택을 제공하며 서비스 25주년을 기념한다.

15일 네오위즈는 온라인 MMORPG 신 천상비 서비스 25주년을 맞아 다양한 이벤트와 신규 콘텐츠 업데이트를 진행한다고 밝혔다.

우선 모든 이용자에게는 낙양성 메인 이벤트 NPC를 통해 25年 인연함을 지급한다. 상자를 개봉하면 25주년 한정 정령 인연령, 수호령 인연수호령, 단축부(銀) 2500개 등을 획득할 수 있다. 인연함을 받은 이용자는 자동으로 굿즈 추첨 이벤트에 응모되며, 당첨자에게는 25주년 기념 굿즈 패키지가 제공된다.

과거 이용자들의 추억을 살린 떡배달 미니게임도 마련했다. 제한 시간 안에 몬스터와 함정을 피해 배고픈 검객에게 떡을 전달하면 체력·내공 회복 아이템 등을 획득할 수 있다.

출석 및 글자 수집 이벤트도 함께 진행한다. 매일 접속 시 출석 보상을 지급하고, 연속 출석 일수에 따라 25주년 한정 칭호 등 추가 보상을 제공한다. 사냥과 목인형 수련을 통해 획득한 글자 아이템을 모으면 차원이전권, 복구쿠폰 등을 얻을 수 있는 25年함으로 교환할 수 있다.

신규 및 복귀 이용자를 위한 혜택도 강화했다. 기존 홈페이지 신청 절차를 없애 게임 접속만으로 각종 지원 아이템을 받을 수 있도록 개선했으며, 경험치 2배 핫타임과 다양한 성장 버프도 오는 23일 정기점검 전까지 운영한다.

25주년을 기념한 콘텐츠 업데이트도 적용된다. 최고 변신 단계인 8차 선인 열하천존을 추가해 캐릭터 성장 한계를 확장하고, 신규 시스템 일격과 다양한 무공을 선보인다.

신규 지역 광동성도 함께 공개된다. 메인 마을과 필드, 던전으로 구성된 광동성에서는 기존 지역보다 높은 경험치와 성장 아이템을 획득할 수 있다. 이와 함께 최상위 장비 등급 신기 3차 태초성혼, 지역별 외전 퀘스트를 추가하고, 변신 퀘스트와 개조 UI 등을 개선하는 만사소통 업데이트도 진행한다.

네오위즈 관계자는 "25년 동안 신 천상비를 사랑해 주신 이용자분들께 감사의 마음을 전하기 위해 다양한 이벤트와 업데이트를 준비했다"며 "기존 이용자는 물론 신규와 복귀 이용자 모두가 신 천상비의 재미를 다시 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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