SK매직, 변우석 포토카드 앙코르 이벤트…미공개 포토카드 증정

사진=SK매직

SK매직이 광고모델 변우석의 미공개 포토카드를 증정하는 앙코르 이벤트를 7월 한 달간 진행한다고 15일 밝혔다.

업체에 따르면 앞서 1차 포토카드 이벤트가 조기 완판된 데 이어 팬들의 성원에 힘입어 마련한 두 번째 이벤트다.

이번 이벤트의 핵심은 '미공개 포토카드'다. 광고와 화보에서 공개되지 않았던 변우석의 새로운 컷을 담아 소장 가치를 한층 높였다.

이번 이벤트는 SK매직이 진행 중인 여름 프로모션 'SK매직몰의 MEGA ICE FESTA’와 연계해 마련됐다. 참여 방법은 본인의 SNS 계정에 SK매직몰의 MEGA ICE FESTA 이벤트를 홍보하고, SK매직 인스타그램 이벤트 게시글에 댓글을 달아 홍보 내역을 인증하면 된다. 다만 한정 수량으로 준비돼 물량 소진 시 조기 종료된다.

앞선 1차 이벤트는 준비된 물량이 예상보다 빠르게 소진되며 지난 6월 15일 조기 종료된 바 있다. 실제로 1차 이벤트가 진행된 당일 매직몰 접속자 수는 전일 8,588명에서 16,723명으로 하루 만에 두 배 가까이 뛰어오르며 참여 열기가 실제 트래픽으로 이어졌다. 미처 참여하지 못한 팬들의 아쉬움도 컸던 만큼 이번 2차 이벤트는 그 아쉬움에 답하는 앙코르 성격으로 미공개 컷이라는 요소까지 더해져 이번에도 높은 관심이 예상된다고 업체 측은 전했다.

변우석은 올해 SK매직 정수기 광고모델로 발탁돼 미네랄 워터와 퓨어 워터를 상황에 따라 선택할 수 있는 신개념 정수기 '투워터'와 일반 얼음보다 2배 이상 큰 약 25g의 'MEGA ICE' 얼음정수기, 그리고 소형 주방이나 원룸에도 부담 없이 설치할 수 있도록 부피를 약 40% 줄인 'MEGA ICE mini'도 잇달아 선보였다. "난 하나로 만족하지 않아", "난 쉽게 녹지 않아"라는 두 카피가 공개 직후 화제를 모으며, 광고는 온라인에서 자발적으로 확산됐다. 이렇게 쌓인 화제성이 팬 대상 이벤트로 이어지면서, 모델 인기가 실제 브랜드몰 유입으로 연결되는 흐름이 반복되고 있다.

한편 SK매직은 여름 성수기를 맞아 변우석과 함께하는 다양한 접점을 통해 팬과 소비자의 관심을 이어간다는 계획이다. 자세한 이벤트 내용과 참여 방법은 SK매직 공식 SNS와 매직몰에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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