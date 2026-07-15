전투부터 지역까지…컴투스, ‘제우스: 오만의 신’ 세계관 구현에 공들였다

컴투스가 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 개발 철학을 공개하며 출시 기대감을 높이고 있다. 그리스 신화를 단순한 배경이 아닌 게임 전반에 녹여내 이용자가 세계관을 자연스럽게 체험할 수 있도록 설계한 것이 핵심이다.

15일 컴투스는 제우스: 오만의 신 공식 유튜브 채널을 통해 개발자 영상 콘텐츠 '디렉터스 인사이트' 3화를 공개했다.

이번 영상에서는 '몰입을 위한 집착'을 주제로 게임 속 세계관을 구현하기 위해 적용한 다양한 개발 방향이 소개됐다. 그리스 신화를 재해석한 스토리를 비롯해 전투 연출, 지역 구성, 캐릭터 디자인, 그래픽까지 게임 전반에 세계관을 유기적으로 담아낸 과정이 핵심 내용이다.

개발진은 원전의 상징성과 이야기 구조를 살리면서도 이용자가 전투와 퀘스트, 성장 과정을 통해 자연스럽게 신화 속 세계를 경험할 수 있도록 서사를 재구성했다. 제우스를 비롯한 올림포스 신들의 선택이 인간 세계에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 그 안에서 이용자가 어떤 역할을 수행하는지가 이야기의 중심축이다.

세계관은 전투 시스템에도 반영됐다. 주요 클래스는 각각 특정 신과 연결된 설정을 갖추고 있으며, 스킬을 사용할 때 신이 등장하거나 권능이 시각적으로 표현된다. '신성력' 시스템을 통해 추가 공격이 발동하면 번개가 떨어지는 등 그리스 신화의 상징을 실제 플레이 경험으로 구현한 점도 특징이다.

지역 설계 역시 몰입감을 높이는 요소로 꼽힌다. 이용자는 테베와 테살리아, 자하브 등 다양한 지역을 탐험하게 된다. 테베는 지중해 특유의 청량한 분위기를, 테살리아는 풍요로운 곡창 지대와 재앙이 퍼져나가는 모습을 대비시켜 표현했다. 자하브는 오아시스가 있는 사막에서 점차 어둠이 짙어지는 변화를 담아냈다. 각 지역은 단순한 사냥터가 아니라 신화 세계에 균열과 재앙이 확산되는 과정을 체험하는 공간으로 설계됐다.

캐릭터 디자인에도 세계관과 설정을 적극 반영했다. 제우스를 비롯한 신들은 그리스 양식을 기반으로 화려하면서도 권위 있는 모습으로 재해석했고, 이용자 캐릭터는 신이 될 잠재력을 지닌 존재라는 설정 아래 다양한 개성과 취향을 표현할 수 있도록 구성했다. 나이트, 어쌔신, 오라클, 아티산 등 각 클래스의 특징도 외형과 모션, 스킬 이펙트에 담아 차별화를 꾀했다.

컴투스는 앞으로도 디렉터스 인사이트를 비롯한 다양한 콘텐츠를 통해 게임의 주요 시스템과 개발 방향을 순차적으로 공개할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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