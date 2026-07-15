‘나솔’ 28기 영자, 남편 사진 모두 삭제…이혼설 ‘술렁’

사진 = 영자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집을 통해 부부가 된 영자·영철이 이혼설에 휩싸였다.

15일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 영자와 영철을 둘러싼 이혼설이 확산됐다.

이 같은 의혹은 영자의 개인 SNS에서 시작됐다. 영자는 자신의 계정에 올려뒀던 남편 영철과의 커플 사진과 일상 게시물을 모두 삭제한 것으로 확인됐다. 갑작스러운 게시물 삭제에 관심이 쏠리면서 온라인에서는 두 사람의 관계를 둘러싼 다양한 추측이 이어지고 있다.

반면 영철의 SNS에는 여전히 영자와 함께한 사진과 게시물이 남아 있는 상태다. 현재까지 두 사람은 이와 관련한 별도의 입장을 밝히지 않았다.

앞서 영자와 영철은 지난 3월 tvN STORY 예능 프로그램 ‘이호선 상담소’에 출연해 결혼 생활이 순탄하지만은 않았다고 털어놓은 바 있다. 당시 두 사람은 주변의 시선과 각종 소문, 과거의 상처 등으로 여러 차례 갈등을 겪었지만 이를 함께 극복해왔다고 밝혔다.

특히 영자는 결혼 준비 과정에서 임신했지만 계류유산을 겪으며 신체적·정신적으로 큰 고통을 받았다고 고백해 안타까움을 자아냈다.

한편 영자와 영철은 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했으며, 지난 1월 결혼식을 올렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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