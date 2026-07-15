안예은, ‘여우락페’ 출격… 상자루와 합동 무대

독보적 음악색에 빛나는 가수 안예은이 ‘2026 여우락 페스티벌’에 출격한다.

안예은은 오는 16일 서울 중구 국립극장 하늘극장에서 열리는 '2026 여우락 페스티벌'에서 3인조 전통 창작 음악 밴드 상자루와 함께 공연 '4는 1'을 펼칠 예정이다.

'여우락 페스티벌'은 '여기, 우리 음악이 있다'라는 의미로, 국악을 바탕으로 다양한 장르의 아티스트들이 모여 새로운 음악적 가능성을 선보이는 무대다. 안예은은 상자루와 함께 합동 공연 '4는 1'을 꾸민다. 주최 측은 “'4는 1'은 삶과 죽음, 웃음과 눈물의 경계를 넘나들며 '사는 일'의 의미를 자연스럽게 되돌아보게 하는 기묘하면서도 유쾌한 공연”이라고 예고했다.

데뷔 10주년을 맞은 안예은은 최근 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'을 발표하고 활동 중이다. 이번 공연에서는 안예은만의 독창적인 서사가 녹아든 음악에 꽹과리·아쟁·태평소의 거친 울림과 기타·베이스의 현대적인 에너지를 더해 현실과 환상이 뒤섞인 독특한 공연을 만날 수 있을 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]