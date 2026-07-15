‘그대에게 드림’ 이지민, 절친 이혜리 첫사랑에 폭풍 과몰입

배우 이지민이 ‘그대에게 드림’ 활력소 역할을 톡톡히 하고 있다.

지난 14일 방송된 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’에서 이지민은 연애 프로그램 작가 최사랑 역으로 분했다.

드라마는 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.

최사랑은 주이재의 첫사랑이 우수빈이라는 사실을 알게 되자 “보고 싶었대? 여전히 사랑한대?”라고 과몰입했다. 평소 취미가 로맨스 소설 읽기인 덕후답게 “첫사랑 재회물? 나 완전 좋아하잖아”라며 흥분을 감추지 못했고, 결국 주이재로부터 로맨스 소설을 끊으라는 반응을 끌어내며 절친 케미를 자랑했다.

캐릭터의 엉뚱하고 사랑스러운 에너지를 소화한 이지민의 매력이 돋보였다. 통통 튀는 매력과 능청스러운 생활 연기로 단 2회 만에 눈도장을 찍은 이지민의 활약에 앞으로도 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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