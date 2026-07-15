‘하트시그널5’ 이상민 “짧은 기간 연애하고 결혼…나를 바꿔놓은 사람”

‘하트시그널5’ 이상민이 강유경과 박우열의 로맨스에 자신의 과거를 떠올리며 공감했다.

지난 14일 방송된 채널A ‘하트시그널5’ 14회에서 김민주와 김성민의 데이트를 지켜본 이상민은 두 사람 사이에 오해가 생겼지만, 대화를 통해 빠르게 풀어가는 모습을 보며 “민주를 정말 완벽하게 설득시킬 수 있는 문장과 단어는 없었다. 다 필요 없었다. 민주가 너무 좋아해”라며 그녀의 진심을 읽어냈다.

이어 이상민은 마지막 데이트 선택에서 박우열과 정준현이 모두 강유경을 선택하자 “서로 양보할 이유가 없는 싸움이다. 둘의 마음은 후퇴 없다”라고 분석했다. 또한 “독이 될 수도 있고, 득이 될 수 있다”라며 긴장감 넘치는 삼각 구도를 표현했다.

김민주와 김성민의 데이트를 본 뒤에는 “(성민이) 처음으로 민주가 화난 모습을 봤다. 늘 내 앞에서 웃어주던 사람이 달라지는 걸 보면 더 좋아지는 경우가 있다고 하더라. 출처는 영국 학회인가?”라고 너스레를 떨었다.

강유경과 박우열의 로맨스에는 깊이 공감했다. 두 사람이 손을 맞잡으며 서로의 마음을 확인하고, 박우열이 진심을 고백하는 장면을 지켜보던 이상민은 “우열이가 한 번도 만나지 못했던 여자를 만난 것”이라고 말했다. 여기에 자신의 경험을 덧붙이며 “마음에 더 와닿았던 게 저도 짧은 기간 연애하고 결혼했다. 유경과 같은 사람이 나를 바꿔놓은 거였다. 그게 공감돼서 마음이 더 와닿았다”고 아내를 언급했다. 자신의 실제 경험을 바탕으로 박우열의 변화를 이해한 것이다.

오는 21일 방송되는 ‘하트시그널5’ 마지막회에서는 이상민이 어떤 활약을 보여줄지 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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