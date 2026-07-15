파라다이스시티가 오는 25일부터 26일까지 컬처파크와 스튜디오 파라다이스 일대에서 복합문화 축제 ‘원 유니버스 페스티벌 2026(ONE UNIVERSE FESTIVAL 2026·OUF 2026)’을 개최한다고 15일 밝혔다.

원유니버스스튜디오가 주최하고 플럭스소닉이 주관하는 OUF는 음악을 중심으로 문화와 라이프스타일 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 축제다. 지난해에는 찰리 푸스와 찰리 XCX, 올데이 프로젝트 등이 무대에 올랐다.

올해 첫날인 25일에는 슈게이즈 밴드 마이 블러디 발렌타인이 헤드라이너로 나선다. 일렉트로닉·드럼앤베이스 밴드 펜듈럼도 서브 헤드라이너로 공연한다.

26일에는 영국 밴드 더 엑스엑스와 미국 하드코어 밴드 턴스타일이 더블 헤드라이너로 무대를 꾸민다.

이밖에 일본 오사카 출신 DJ 유스케 유키마츠와 힙합 듀오 조이 밸런스 앤 브레를 비롯해 악뮤, 더 로즈, 리센느, 카더가든, 크라잉넛 등 국내외 아티스트들이 참여한다.

공연은 파라다이스시티의 야외 잔디광장 컬처파크와 대형 복합문화공간 스튜디오 파라다이스를 중심으로 펼쳐진다. 관람객은 공연과 함께 리조트 내 식음·엔터테인먼트 시설도 이용할 수 있다.

파라다이스 관계자는 “파라다이스시티는 아시안 팝 페스티벌과 사운드플래닛페스티벌 등 대형 음악 행사를 선보이며 공연과 문화 콘텐츠를 아우르는 공간으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 공간 경쟁력과 콘텐츠를 바탕으로 새로운 문화 경험을 제공하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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