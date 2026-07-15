아이들 ‘싱코페이션’, 8월 마카오서 피날레

그룹 아이들이 마카오에서 월드투어 ‘싱코페이션’의 마지막 무대를 연다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 15일 아이들의 '2026 아이들의 월드투어 ‘싱코페이션’ 인 마카오'의 팬클럽 대상 선예매를 시작했다. 또한 오는 16일 일반 예매 오픈을 공지하며 치열한 티케팅을 예고했다.

오는 8월 29일 마카오 갤럭시 아레나에서 펼쳐지는 이번 공연은 중화권 팬덤의 뜨거운 성원에 힘입어 추가 개최된다. 지난 6월 홍콩 공연 현장에서 멤버들이 직접 개최 소식을 전해 의미를 더했다. 마카오 공연은 2월 서울을 시작으로 타이베이, 방콕, 멜버른, 시드니, 싱가포르, 요코하마, 홍콩까지 이어진 월드투어의 화려한 피날레를 장식할 전망이다.

아이들의 월드투어 ‘싱코페이션’은 타이베이의 타이베이 돔에서 약 3만 6000 명, 홍콩 카이탁 스타디움에서는 이틀간 약 8만 명에 육박하는 관객들을 불러 모았다.

멤버들의 솔로 무대와 더불어 월드투어를 통해 선공개한 'Crow'를 비롯해 도시를 대표하는 앙코르 커버곡 등 풍성한 세트리스트, 압도적인 퍼포먼스와 시원한 라이브로 뜨거운 받응을 얻었다.

최근 미니 9집 '위 메이드(We made)'를 발매한 아이들은 이열치열 서머송 '김미 댓 러브(Gimme Dat Love)'로 흥행 질주를 이어가고 있다. 국내외 음악 차트 1위, 유튜브 전 세계 트렌딩 1위에 오르며 주목받고 있다. 선공개곡 'Crow' 외에도 수록곡 'Morning'도 차트에서 역주행하며 제2의 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 탄생을 기대케 했다.

‘싱코페이션’ 마카오 공연에 앞서 ‘롤라팔루자’ 무대가 기다리고 있다. 아이들은 오는 31일(현지시간) 미국 시카고에서 열리는 '롤라팔루자'의 메인 무대에 오를 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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