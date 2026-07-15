골이 되지 않아도 ‘새 출발’ 힘으로… 한국스포츠레저, ‘슛 포 베러’ 기부 캠페인 나선다

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

힘찬 슈팅과 축구팬의 응원이 새로운 출발을 돕는 기부금으로 쌓인다.

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 15일 “K리그어시스트재단과 함께 사회공헌 캠페인 ‘슛 포 베러(Shoot for Better)’를 운영한다”고 밝혔다. 이번 캠페인을 통해 총 4000만원을 조성해 자립준비청년과 저연차 은퇴 축구선수의 진로 설계를 지원한다는 설명이다.

지난 10일 시작된 이번 캠페인은 2026시즌 프로축구 K리그가 종료되는 오는 12월까지 이어진다. 골이 되지 않은 슈팅도 다음 득점을 향한 의미 있는 과정이라는 취지에서 선수들의 미득점 슈팅과 팬들의 온라인 참여를 기부로 연결했다.

K리그1·2 경기서 득점으로 이어지지 않은 슈팅이 나올 때마다 5000원이 적립된다. 이를 통해 최대 3000만원을 마련할 계획이다.

축구 팬들도 캠페인 온라인 페이지서 응원 구단을 선택한 뒤 화면 속 공을 차는 이벤트에 참여할 수 있다. 참여 한 번당 100원이 쌓이며, 총 10만회의 참여로 최대 1000만원을 조성한다. 전용 페이지에서는 전체 적립액과 구단별 모금액 및 순위를 실시간으로 확인할 수 있다.

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

15일 오전까지 선수들의 미득점 슈팅 225회로 112만5000원, 팬들의 온라인 참여 1만6618회로 166만1800원이 적립됐다. 현재까지 모인 기부금은 총 278만6800원이다. 구단별로는 수원이 21만1900원으로 가장 많았고 광주(20만8000원), 인천(20만2700원)이 뒤를 이었다.

기부금은 자립준비청년과 저연차 은퇴 축구선수의 새로운 출발을 지원하는 데 사용된다. 보호시설이나 위탁가정 등을 떠나 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년의 진로 탐색과 역량 강화에 쓰인다는 것. 이뿐만이 아니다. 선수 생활을 일찍 마친 은퇴 축구선수에게는 교육과 직무 경험을 제공해 새로운 진로를 준비할 수 있도록 도울 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 캠페인은 경기 결과로 이어지지 않은 선수들의 시도와 축구팬들의 참여를 새로운 도전을 위한 지원으로 연결한다는 데 의미가 있다”며 “조성된 기부금이 자립준비청년과 저연차 은퇴 축구선수의 안정적인 사회 정착과 진로 준비에 실질적인 도움이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 한국스포츠레저는 오는 26일 오후 7시30분 서울월드컵경기장서 열리는 FC서울과 울산HD의 경기에서 현장 홍보 행사도 진행한다. 경기장을 찾은 팬들에게 캠페인의 취지와 기부금 적립 방식, 온라인 이벤트 참여 방법 등을 알릴 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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