JYP 신규 프로젝트 ‘아워벌스데이’ 히어로물 애니 공개…세계관 서막

JYP엔터테인먼트의 신규 프로젝트 OURBIRTHDAY(아워벌스데이)가 새 애니메이션을 공개하며 정체에 대한 궁금증을 치솟게 하고 있다.

아워벌스데이는 지난 14일 공식 SNS 채널을 통해 애니메이션 ‘WHIP! OURBIRTHDAY!(휩! 아워벌스데이!)’의 첫 번째 에피소드 ‘악당 무미의 등장?’을 공개했다.

영상에는 악당 무미가 등장하면서 위험에 빠진 도시를 구하는 체리샤, 그루블루, 아이얏의 모습이 그려졌다. 스펙터클한 액션으로 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 선사한 가운데, 마침내 무미와의 전투에서 승리를 거두며 성장과 화합의 메시지를 전했다.

앞서 체리샤, 그루블루, 아이얏의 무빙 포스터를 공개하며 각종 추측을 불러일으킨 아워벌스데이는 전대 히어로 장르의 애니메이션을 통해 이들만의 이야기를 본격적으로 펼쳐냈다.

아워벌스데이는 JYP가 선보이는 새로운 프로젝트다. 일상의 평범한 순간을 아워벌스데이만의 색깔로 재해석해 매일이 생일인 것 같은 설렘을 담은 음악과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

추후에도 공식 SNS 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이라 프로젝트 정체가 더욱 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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