무더위, 보다 안전하게…SSG, ‘혹서기 관람 안전대책’ 강화

사진=SSG랜더스 제공

‘보다, 안전하게!’

프로야구 SSG가 16일부터 ‘혹서기 관람 안전대책’을 강화한다. 폭염 증가와 온열환자 발생에 대한 선제적 조취를 취하기로 한 것. 본격적인 여름철 무더위가 시작된 가운데 관람객의 건강과 안전을 도모하기 위해서다. SSG는 전 구역에 걸쳐 폭염 대응 시스템을 구축, 관람객 안전 확보를 최우선으로 운영할 예정이다.

온열 질환이 발생했을 때 가장 중요한 것은 신속한 대처일 터. ‘발견-이동-조치’로 이어지는 3단계 대응 프로세스를 체계화했다. 최초 발견 시 CS 담당자에게 즉각 보고되며, 환자 이동 시 거동이 불가할 경우 전용 들것을 활용해 의무실로 이송한다. 경증 환자는 의무실 내에서 포도당 제공 등의 조치를, 중증 환자는 119 신고 및 이송 조치를 진행한다. 이를 위해 전담 긴급 후송팀을 신설해 운영키로 했다.

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환자가 활용할 수 있는 의무실 외 추가 휴게 공간도 확보했다. 기존 의무실 내 병상뿐 아니라 내야 이벤트 대기실, 외야 시설관리사업소에서도 휴식을 취할 수 있도록 했다.

예방에도 힘쓴다. 관련 물품 및 주요 게이트 냉방 장비도 확충했다. 게이트 비치용 아이스박스를 기존 2개에서 6개로 늘리고, 포도당을 내·외야에 각각 300개 이상 비치한다. 또한 관람객이 집중되는 게이트의 냉방을 위해 스타벅스 게이트와 7번 게이트에는 이동식 에어컨과 선풍기를 각 1대씩, 스카이박스 게이트와 6번 게이트에는 선풍기를 각 1대씩 추가로 운영한다.

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나아가 예보 기준 체감온도가 31도를 넘기면, 외야 어린이 놀이터 운영을 중단한다. 전광판을 통해 온열질환 예방수칙 및 의무실 위치 등 필수 정보를 상시 송출해 관람객의 안전사고 예방에 만전을 기할 방침이다.

시설 및 경비를 담당하는 근무 인력 대상으로 혹서기 건강 예방지침도 병행한다. 근무 전 예방지침을 교육하고 휴식시간을 보장하며, 이상 증상 발생 시 즉시 업무에서 배제해 안전사고를 미연에 방지할 계획이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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