롯데월드, 한국폴리텍대학과 어트랙션 정비 인재 양성

롯데월드는 한국폴리텍대학과 어트랙션 정비 분야 전문인력 양성을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약식은 지난 14일 한국폴리텍대학 성남캠퍼스에서 열렸다. 이경호 롯데월드 경영지원부문장과 문경아 한국폴리텍대학 학장직무대리 등 양측 관계자가 참석했다.

양측은 이번 협약을 통해 현장 실습과 실무 교육, 8주간의 채용 연계형 인턴십, 정규직 채용 지원 등 산학협력 프로그램을 운영한다.

학생들에게 산업 현장 경험과 직무 교육 기회를 제공하고, 테마파크 운영의 핵심 분야인 어트랙션 정비 전문인력을 체계적으로 육성한다는 계획이다.

한국폴리텍대학은 롯데월드 재직자를 대상으로 직무 심화 교육도 진행한다. 양측은 현장 기술 교육과 실무 경험을 공유하며 전문성을 높여나갈 방침이다.

이경호 롯데월드 경영지원부문장은 “이번 협약은 어트랙션 정비 분야 핵심 인재를 확보하고 청년 일자리 확대에 기여하기 위한 출발점”이라며 “학생들이 현장에서 필요한 경험을 쌓고 전문가로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]