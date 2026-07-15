‘요아정 맛’ 아티제 디저트 나온다… 초코에 반한 딸기의 정석 케이크 출시

요아정이 아티제와 손잡고 베이커리 디저트 시장 공략에 나선다.

요아정은 아티제와 협업한 신제품 ‘초코에 반한 딸기의 정석 케이크’를 15일 출시했다고 밝혔다. 제품은 전국 아티제 매장과 온라인 예약 채널에서 판매한다.

이번 제품은 두 브랜드가 처음 선보이는 협업 상품이다. 요아정은 앞서 동대문엽기떡볶이, 박뚜기 소금빵 등과 협업 제품을 내놓으며 브랜드 간 협업을 이어왔다.

신제품 초코에 반한 딸기의 정석 케이크는 요거트 크림을 베이스로 요아정의 대표 토핑인 벌집꿀과 초코쉘, 그래놀라, 생딸기를 더한 홀케이크다. 상큼한 요거트 크림과 달콤한 토핑을 조합해 요아정 특유의 풍미와 식감을 케이크로 구현했다.

요아정 관계자는 “양사의 강점을 담아 익숙하면서도 색다른 디저트를 완성했다”며 “이번 아티제와의 협업을 통해 요아정의 시그니처 토핑을 새로운 베이커리 형태로 선보이며 고객들에게 색다른 디저트 경험을 제안하고자 했다”고 밝혔다. 이어 "앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 고객들에게 새로운 즐거움을 제공하고, 요아정만의 브랜드 가치를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, 이번 신제품은 전국 아티제 매장과 아티제 온라인 예약 채널에서만 한정 수량으로 구매할 수 있다. 출시를 기념해 오늘부터 29일까지 클럽 아티제 회원을 대상으로 해당 제품을 15% 할인하는 프로모션도 함께 진행된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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