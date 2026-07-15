'음방 1위' 리센느, 기적은 계속된다

그룹 리센느가 음악방송 1위 트로피를 품에 안았다. 데뷔 2년만에 거둔 성과다.

리센느는 지난 14일 오후 방송된 SBS Life ‘더쇼’에서 리메이크 싱글 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지하며 눈부신 성과를 거뒀다.

이날 리센느는 밝고 통통 튀는 에너지가 느껴지는 ‘Pretty Girl’ 무대를 선사했다. 러블리한 매력 속에서도 빈틈없는 칼군무와 완성도 높은 퍼포먼스로 눈길을 사로잡은 리센느는 데뷔 첫 음악방송 1위까지 거머쥐며 뜻깊은 순간을 맞았다.

1위를 차지한 리센느는 “리마인(팬덤명) 너무 사랑한다. 이 트로피가 꿈을 향해 달리시는 분들에게 조금이나마 희망이 되었으면 좋겠다. 최선을 다해 달릴 테니 예쁘게 봐주시고 열심히 하겠다”라고 벅찬 소감과 함께 팬들을 향한 감사의 마음을 전했다.

리센느는 데뷔 첫 음악방송 1위를 통해 ‘5세대 대세 걸그룹’다운 가파른 상승세를 다시 한번 입증했다. 유튜브 콘텐츠로 화제를 모으며 2024년 8월 발매한 미니 1집 ‘씬드롬(SCENEDROME)’의 타이틀곡 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’이 역주행 신드롬을 일으켰고, 그 기세를 ‘프리티 걸’까지 이어가며 데뷔 첫 음악방송 1위라는 결실을 맺었다.

‘러브 어택’은 멜론 ‘TOP100’과 일간 차트 1위를 비롯해 벅스 실시간 차트, 일간 차트 1위, FLO 차트 2위, 지니뮤직 ‘TOP 200’ 실시간 차트 1위, 일간 차트 2위 등 주요 음원 차트에서 최상위권을 차지하며 롱런 흥행을 이어가고 있다.

여기에 최근 발표한 리센느의 리메이크 싱글 ‘프리티 걸’은 멜론 ‘HOT100’ 1위와 함께 ‘TOP100’ 4위, 벅스 실시간 차트 1위, 일간 차트 7위, FLO 차트 6위, 지니뮤직 ‘TOP 200’ 10위 등 주요 음원 차트 상위권을 유지하며 식지 않는 인기를 보여주고 있다. 이 곡은 2008년 발표된 카라(KARA)의 대표곡이다. 세대를 뛰어넘어 사랑 받아온 명곡을 재해석해 리센느만의 방식으로 풀어냈다.

이처럼 리센느는 역주행과 정주행 흥행을 동시에 이끌며 막강한 저력을 입증하고 있다. ‘국민 걸그룹’으로 우뚝 선 리센느가 펼칠 행보에 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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