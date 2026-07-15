드미드글로벌, 서울투자진흥재단 ‘2026년 상반기 코어기업’ 최종 선정

프리미엄 더마코스메슈티컬 브랜드 '르디퍼(LEDIFFER)'를 운영하는 드미드글로벌(대표 김정길·변영미)이 서울투자진흥재단이 주관하는 ‘2026년 상반기 코어(Core)기업’에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

서울투자진흥재단은 서울시 산하 기관으로, 글로벌 자본유치 가능성이 높은 유망기업을 발굴·지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 드미드글로벌은 이번 심사를 거쳐 올 상반기 코어기업 (글로벌 자본유치 유망기업)'으로 최종 선정됐다. 지난 13일 재단으로부터 공식 선정 확인 공문을 받았다.

드미드글로벌은 이번 선정에 앞서 일본 도쿄 현지에서 해외 투자자를 대상으로 한 IR을 진행했다. 회사 측은 ‘단순한 화장품 회사가 아닌 약국을 기반으로 한 더마 브랜드’ 라는 정체성을 강조했다. 이와 함께 ▲설립 3년 만에 이룬 성장 성과 ▲전국 200여 개 약국 입점 네트워크 ▲더마테스트 5-Star 등급 인증 ▲해외 300만 달러 규모 수출 계약 체결 등 핵심 성과 지표를 소개했다.

회사 관계자는 “약국이라는 전문 유통 채널을 기반으로 신뢰를 쌓아온 브랜드 철학이 국내외 투자자들에게도 설득력 있게 전달되고 있다”며 “이번 코어 기업 선정과 도쿄 IR을 계기로 아시아 시장을 중심으로 한 해외 자본 유치와 사업 확장에 더욱 속도를 내겠다”고 밝혔다.

한편 드미드글로벌은 약국 전용 라인 '르디퍼 RX(LEDIFFER RX)'를 중심으로 전국 200여 개 약국과 면세(신세계면세점), 온라인(네이버 스마트스토어, 광동제약몰) 등으로 유통 채널을 확대하고 있다. 최근에는 일본 도쿄에서 진행한 IR(기업설명회)을 통해 현지 투자자들을 대상으로 브랜드 성장 전략을 공유하며 글로벌 자본 유치 행보에 속도를 내고 있다. 유럽(CPNP)·미국(MoCRA) 등 해외 인증 절차도 병행하며 글로벌 시장 진출을 준비하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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