원스토어, 크로쓰 밸리데이터 합류…자체 노드 인프라 구축·운영

원스토어가 크로쓰 프로토콜(CROSS Protocol) 밸리데이터로 참여한다. 게임 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 블록체인 네트워크 검증과 운영까지 역할을 넓히면서 크로쓰의 인프라 경쟁력 강화에도 힘을 보탤 전망이다.

15일 넥써쓰는 원스토어가 크로쓰 프로토콜 밸리데이터로 합류해 자체 노드 인프라를 구축·운영한다고 밝혔다. 이를 통해 블록 생성과 거래 검증은 물론 네트워크 보안과 안정적인 운영에도 참여하게 된다.

밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래의 유효성을 검증하고 새로운 블록 생성에 참여하는 핵심 주체다. 다양한 밸리데이터가 네트워크를 함께 운영할수록 특정 참여자에 대한 의존도를 낮추고 탈중앙성과 안정성을 높일 수 있다.

크로쓰 메인넷 2.0 브레이크포인트(Breakpoint)는 지분증명권한(PoSA) 합의 방식을 적용한다. 밸리데이터는 일정 수준 이상의 자체 스테이킹 요건을 충족해야 하며, 상시 노드 운영을 통해 네트워크의 신뢰성과 보안을 유지하는 역할을 맡는다.

국내 게임 거래액 기준 2위 앱마켓인 원스토어는 앱 유통과 결제, 개발사 지원 등에서 축적한 운영 경험을 보유하고 있다. 이번 밸리데이터 참여를 계기로 기존 웹2 플랫폼 운영 역량을 웹3 블록체인 인프라 영역까지 확장한다는 계획이다.

크로쓰 프로토콜은 밸리데이터 생태계도 꾸준히 확대하고 있다. 앞서 에이치랩(H Lab)이 첫 번째 밸리데이터로 합류했으며, 글로벌 블록체인 보안 기업 서틱(CertiK)과도 밸리데이터 참여를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 여기에 원스토어까지 합류하면서 게임 플랫폼과 블록체인 인프라를 연결하는 협력 체계를 한층 강화하게 됐다.

장현국 넥써쓰 대표는 “원스토어의 밸리데이터 참여는 앱마켓 운영 역량과 블록체인 인프라가 연결되는 의미 있는 출발점”이라며 “게임 유통과 결제, 온체인 인프라를 하나의 플랫폼 구조 안에서 유기적으로 연결해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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