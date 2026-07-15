브라운, ‘Itsy Bitzy’로 드디어 가요계 첫발…독창적인 ‘정크 팝’ 눈길

가수 VROWN(브라운)이 드디어 가요계 출사표를 던진다.



15일 정오 브라운은 첫 번째 싱글 'Itsy Bitzy'(잇지빗지)를 발매한다.

브라운이 선보이는 첫 싱글로, 그가 구축해 갈 독자적인 세계관인 'Zungk'(정크)의 시작을 알리는 곡이다. ‘정크’는 흔히 버려진 것들을 의미하는 것이 아닌, 수많은 선택과 탈락의 과정 속에서도 끝내 살아남은 감각들을 새롭게 재조합하는 태도를 말한다. 충돌과 불균형 속에서 발생하는 생동감에 주목해 이를 음악적으로 구현한 것이 'Zungk Pop'(정크 팝)이다.

'Itsy Bitzy'는 1960년 브라이언 하일랜드의 노벨티 팝 'Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini'가 대중문화에 남긴 '작음'의 이미지를 브라운만의 방식으로 전복했다.

사운드 프로덕션 측면에서도 청각적 카타르시스를 극대화했다. 쉴 새 없이 몰아치는 업템포 비트 위에 강렬한 일렉트릭 베이스와 날카로운 기타 리프, 다층적인 샘플 레이어, 후반부의 초고속 스트링 섹션이 유기적으로 맞물리며 거칠지만 밀도 높은 사운드를 완성했다. 풍성한 사운드의 혼돈 속에서도 브라운의 보컬은 중심을 잃지 않고 선명하게 서사를 이끈다.

브라운은 단순한 음원 발매에 그치는 것이 아닌 음악, 비주얼, 캐릭터 서사가 유기적으로 결합된 자신만의 고유한 정체성을 담아내며 전에 없던 솔로 아티스트의 새로운 가능성을 제시한다.

브라운은 '크리에이티브 하우스' HOLO(홀로)가 선보이는 아티스트 프로젝트의 첫 주자다. HOLO는 브라운을 시작으로 아티스트 IP와 음악, 퍼포먼스, 캐릭터 서사가 결합한 독자적인 음악 세계를 전개해 나갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]