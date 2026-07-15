IEF 2026, 정식 종목 확정…발로란트·이터널 리턴·FC 온라인으로 국가대항전 치른다

그룹 하이키. 사진=국제교류연맹

‘IEF 2026 국제 e스포츠 페스티벌’의 정식 종목이 발로란트, 이터널 리턴, FC 온라인 3개 종목으로 확정했다고 15일 밝혔다.

사단법인 국제교류연맹은 IEF 2026의 정식 종목과 함께 공식 홍보대사로 걸그룹 하이키(H1-KEY)를 위촉했음을 알렸다. 참가 신청은 대회 공식 홈페이지에서 접수한다.

IEF 2026은 전국 청소년 e스포츠 리그를 출발점으로 국가대표 선발전을 거쳐 오는 11월 10여 개국 선수단이 참가하는 국가대항전으로 이어지는 국제 e스포츠 축제다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원하며 20년 넘게 이어져 온 국제 e스포츠 교류 대회의 전통을 잇는다.

전국 단위로 모집되는 청소년 리거들은 종목별 온라인 예선을 거쳐 국가대표로 선발되며 선발된 대표팀은 본선 무대에서 각국 선수단과 실력을 겨루게 된다.

홍보대사 하이키는 ‘건물 사이에 피어난 장미’ 등 청춘을 응원하는 음악으로 1020 세대의 지지를 받아온 그룹으로 대회 홍보 콘텐츠와 SNS 캠페인, 청소년 리그 응원 메시지 등 대회 전 과정에 참여할 예정이다.

국제교류연맹 관계자는 “건강한 청춘의 상징인 하이키와 함께 IEF 2026을 전 세대가 즐기는 국제 축제로 만들어 가겠다”며 “도전하는 모든 청소년 선수들에게 더 큰 무대와 응원을 전하겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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