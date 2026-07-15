‘한화팬’ 코요태 신지, KT 위즈 시구·공연 전부 취소

코요태 신지 발언의 여파가 거셌다. 결국 예정된 KT 위즈 홈경기 축하공연도 취소됐다.

14일 코요태 소속사 제이지스타에 따르면 코요태는 예정된 KT 위즈의 축하 공연 무대에 서지 않는다. 이는 앞서 ‘한화 이글스 팬’임을 밝힌 신지 발언의 여파다.

제이지스타는 “KT 위즈 구단 측으로부터 경기 후 특별 축하 공연 제안을 받아 (출연을) 확정했다. 이는 특정 팀의 팬 여부와 상관없이 '가수 코요태'로서 야구장을 찾아주신 모든 관중분께 즐거움을 선사해 드리는 자리이기에 참가가 가능하다고 판단했다”고 밝혔다.

이어진 시구 제안에 대해서는 “평소 한화 이글스의 열성적인 팬임이 널리 알려진 신지가 상대 팀인 KT 위즈의 홈경기 마운드에 올라 시구를 하는 것은, 홈팀 팬분들은 물론 원정팀 팬분들 모두에게 예의가 아니라는 판단에 거절했다”고 덧붙였다.

이후 이와 관련한 유튜브 콘텐츠가 공개되며 갑론을받이 일었다. 소속사는 “맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 KT 위즈 팬분들께 오해와 불편함을 드리게 됐다. KT 위즈 팬 여러분의 우려와 목소리를 겸허히 수용하여, 본 축하 공연 행사 역시 진행하지 않게 됐다”고 밝혔다.

앞서 신지는 자신의 유튜브에서 “얼마 전 코요태가 KT 야구장 공연 섭외를 받았다. 경기 종료 후 공연이라 흔쾌히 수락했다”며 “시구 제안도 함께 받았다고 했는데, 나는 한화이글스 팬이라 시구까지는 어려울 것 같다고 말씀드렸다”고 밝혔다.

시구 제안이 온 날은 KT 위즈와 한화 이글스의 경기가 열리는 날이었던 것으로 알려졌다. 신지는 “한화랑 하는 경기인 줄 몰랐다. 그럼 내가 거기서 한화 유니폼을 입고 있을 수는 없는 것 아니냐”고 반문했다.

영상 하단에는 ‘한화 시구 기다릴게요’라는 자막이 삽입이 됐다. 코요태의 공연 소식이 전해지자 누리꾼들 사이에서 해당 영상이 화제가 됐다. 신지의 발언은 초청해준 팀에 대한 예의가 아니라는 의견이 주를 이뤘다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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