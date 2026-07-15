‘14th 부코페’, 웃음 사냥꾼 총출동

아시아 최초, 최대 규모의 제14회 부산국제코미디페스티벌의 화려한 라인업이 공개됐다.

제14회 부산국제코미디페스티벌이 다음달 21일부터 열흘간 부산 전역에서 펼쳐진다. 올해 ‘부코페’는 대한민국 개그계의 과거와 현재가 어우러진 세대 초월 라인업을 준비했다.

개그계에 한 획을 그어온 베테랑 코미디언들은 물론 유튜브와 공연 등 다양한 플랫폼을 통해 활약 중인 국내 크리에이터들과 해외 코미디 아티스트들이 부산을 찾는다.

8월 21일 저녁 7시 벡스코 오디토리움에서 열리는 개막공연은 지석진이 사회를 맡는다. 오프닝은 장수 코미디 프로그램 ‘말자쇼&개그콘서트 갈라쇼’가 포문을 연다. 드로잉 퍼포먼스 팀 크로키키 브라더스, 세계적인 해외 코미디언 ‘마임 드 리옹’의 패트릭 코텟 모이네가 출격한다.

이외에도 개그콘서트의 인기 코너들을 모아 놓은 ‘개그콘서트’ 공연과 박준형, 심현섭, 박성호, 임혁필, 박영진, 김지혜, 오지헌, 오정태, 박휘순 등이 출연하는 ‘갈갈이 개그콘서트 : 레전드의 귀환’이 관객들을 찾는다. 이홍렬, 신봉선, 김신영, 졸탄은 수많은 후배 코미디언에게 창의적인 영감을 심어주었던 故 전유성의 정신이 담긴 ‘전유성 없는 전유성 쇼’에 출연, 웃음으로 그의 업적을 기린다.

또한 송하빈, 김동하, 코미꼬, 대니초, 원소윤, 박진주, 김종찬, 신승수 등이 선보이는 화끈한 스탠드업 코미디쇼 ‘서울 코미디 올스타스’, 유튜브 구독자 50만 명을 보유한 최성민, 남호연, 김승진의 ‘B급 청문회’ 등 여름밤 빅재미를 선사할 코미디 공연이 가득하다.

아울러 찰떡같은 호흡과 생생한 현장감으로 관객을 휘어잡을 공연들도 마련되어 있다. 스낵타운(이재율, 강현석), 유스데스크(구정모, 유영우), 뚝사대W(오디디, 우다온), 빵원(전예원, 양혜원), 끼리끼리(주원빈, 박상아)가 출연하는 ‘꽁트어셈블’은 관객들의 배꼽을 겨냥한다. 또한 곽범, 보따(김원식, 조다현), 유스데스크(구정모, 유영우), 희극인즈(신윤승, 박민성), 뚝사대W(오디디, 우다온)는 ‘만담어셈블’ 공연을 통해 화려한 입담을 펼칠 예정이다. 말 한마디 없어도 폭소를 유발하는 ‘우석훈 코미디 단편선’과 ‘옹알스’ 조수원, 채경선, 하박, 이경섭의 공연도 준비되어 있다. 장르를 자유자재로 넘나드는 다채로운 공연들로 신선한 즐거움을 선사하겠다는 각오다.

글로벌 축제의 명성에 걸맞은 해외 공연팀들의 참여도 눈길을 끈다. 언어의 장벽을 뛰어넘는 웃음을 선사할 ‘재팬 넌버벌 라이브 G팀 (Japan Nonverbal Live G Team)’, 전 세계 관객을 사로잡은 프랑스 코미디언 패트릭 코텟 모이네의 ‘마임 드 리옹(MIME DE RIEN)’, 환상적인 코미디 매직 콘서트 ‘더블 (Double)’이 예비 관객들을 기다리고 있다. 8월 30일 열리는 폐막식 공연 ‘나는 개가수다’에는 김대희, 조혜련, 이세영, 영기, 이지요, 이봉원, 멤버 등이 출연한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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