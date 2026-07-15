유재석·황정민 케미 ’틈만 나면,’서 본다…시즌5 첫 게스트

유재석, 유연석 듀오의 '틈만 나면,'이 시즌5로 돌아온다. 오는 11일 첫 방송는 첫 번째 틈 친구 황정민, 정호연이 출연할 예정이다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 최근 방영된 시즌4의 경우 전 회차 2049 시청률 동시간대 1위, 15주 연속 화요 예능 드라마 전체 2049 시청률 1위를 기록하한 화요 예능의 강자다.

이 가운데 ‘틈만 나면,’ 측이 황정민, 정호연의 게스트 출연을 발표하며 특히 유재석과 황정민의 재회에 관심이 쏠린다.

최근 유튜브 콘텐츠 ‘핑계고’에 출연한 황정민이 “‘틈만 나면,’에 나가고 싶다”라며 출연 의지를 드러내 화제를 모은 것. 이에 해당 영상 댓글에는 “이 조합 추진하자”, “100% 명장면 탄생할 듯”, “벌써 황정민, 유재석 케미 기대된다” 등 뜨거운 반응이 이어진 바 있다. 이에 실제 ‘틈만 나면,’ 시즌5의 첫 회 게스트 출연이 극적으로 성사되며 시작부터 뜨거운 화제성을 과시하고 있다. 여기에 글로벌 무대에서 활약 중인 정호연이 가세하면서, ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과의 기분 좋은 첫 만남에 어떤 도파민 넘치는 게임과 활약이 이어질지 기대감을 끌어올린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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