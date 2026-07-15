BTS·블핑 안무가 온다…‘글로벌 댄스 리그’ IDL, 8월1일 서울서 개최

세계적인 안무가들이 서울에 모인다. 세계 각국의 정상급 댄서들이 참여하는 글로벌 댄스 리그가 서울에서 펼쳐질 예정이다.

인터내셔널 댄스 리그(International Dance League, 이하 IDL) 측은 “오는 8월 1일 서울 경희대학교 평화의전당에서 ‘서울 시리즈’ 개최한다”고 15일 밝혔다.

‘서울 시리즈’는 2026년 데뷔 시즌의 네 번째 대회로 국내외 댄스 팬들의 기대를 모으고 있다. 대한민국의 ‘원밀리언(1MILLION)’을 포함해 캐나다의 ‘브라더후드’, 동남아시아의 ‘잼 리퍼블릭’, 노르웨이의 ‘퀵 스타일’, 뉴질랜드의 ‘로열 패밀리’, 미국의 ‘지알브이’까지 총 6개국을 대표하는 프로팀이 참가한다.

참가 팀에는 세계적인 K-팝 안무가들이 대거 포진됐다. 원밀리언의 공동 창립자 리아 킴은 블랙핑크와 트와이스의 안무를 맡았으며, 브라더후드의 스콧 포시스는 방탄소년단과 스트레이 키즈 등 다수 K-팝 아티스트들의 안무 제작에 참여했다. 잼 리퍼블릭의 줄리안 디구즈만은 NCT 127의 ‘영웅(英雄; Kick It)’을, 퀵 스타일의 나시르 시리칸은 방탄소년단의 ‘피 땀 눈물’, ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’ 등의 안무를 맡으며 세계적인 명성을 쌓았다.

IDL은 세계 최초의 글로벌 프로 댄스 리그다. 참가자들은 ‘IDL 2026 챔피언십’ 우승을 두고 경쟁을 펼친다. 앞서 뉴욕, 밴쿠버, 시드니에서 진행된 세 번의 시리즈 모두 매진을 기록했으며, 전 세계 누적 조회수와 노출수 5억 회 이상을 기록한 만큼 한국에서 열리는 리그를 향한 기대가 모인다.

이번 시리즈는 세계 최고 수준의 댄스 프로팀들이 한자리에 모이는 무대다. 그동안 유튜브와 SNS에서만 접할 수 있었던 폭발적인 에너지와 정교한 테크닉을 현장에서 직접 만날 수 있다는 점에서 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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