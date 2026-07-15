‘니가 좋아’ 오정세, 넷플서 본다…‘와일드씽’ 7월31일 공개

‘니가 좋아’ 열풍을 일으킨 오정세의 ‘2위 가수’ 최성곤을 넷플릭스에서 만난다.

넷플릭스는 “영화 ‘와일드 씽’이 오는 7월 31일 넷플릭스에서 공개된다”고 15일 밝혔다.

영화 ’와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 ‘트라이앵글’이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 개성 넘치는 캐릭터들의 티키타카와 완성도 높은 음악 및 퍼포먼스, 예측할 수 없는 상황 속 쉴 새 없이 이어지는 웃음과 개성 강한 캐릭터로 국내 관객들의 호평을 받았다.

여기에, 2000년대 혼성 댄스 그룹 ‘트라이앵글’로 모인 강동원, 엄태구, 박지현과 원조 고막남친이자 비운의 발라드 왕자 ‘성곤’으로 분한 오정세의 파격 변신이 관객들에게 신선함을 선사하며 화제를 모았다. 뿐만 아니라, K-팝 전문 제작진이 심혈을 기울여 완성한 ‘트라이앵글’의 데뷔곡 ‘Love is’와 ’최성곤’의 ‘니가 좋아’는 음원 차트에 오르고 챌린지 열풍을 이끄는 등 큰 화제를 모으며 전 세대 관객들의 눈과 귀를 사로잡은 바 있다.

초창기 K-팝의 향수를 고스란히 느낄 수 있는 사운드트랙과 퍼포먼스, 디테일이 살아있는 Y2K 스타일링, 개성 강한 캐릭터들의 유쾌한 티키타카 케미로 여름 극장가에 웃음을 견인한 ‘와일드 씽’은 이제 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자를 향할 예정이다. 프랑스어, 포르투갈어, 중국어 등 32개 언어 자막과 영어, 스페인어, 일본어 등 15개 언어 더빙을 함께 지원한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]